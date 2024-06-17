Водночас зірка прокоментував творчу долю своєї екскоханої Лободи в Україні. Геннадій назвав кілька умов, за яких її повноцінне повернення в шоубізнес можливе.

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Попенко зазначив, що кожен випадок – індивідуальний. До того ж кожен артист має свій творчий шлях і переконання. Втім, зірки, які працювали до вторгнення на Росію, таки можуть продовжити свою кар'єру в Україні, якщо переоцінять свої вчинки та виправлятимуть помилки минулого.

Якщо в артиста є стовідсоткова щирість, розуміння минулих помилок, непідробне бажання їх виправити, то суспільство це оцінить і прийме такого митця. Якщо ж зашквари все одно тягнуться і слова розходяться зі справами, то чи варто було починати перевтілення?

– запевнив ведучий.

Також військовий зізнався, що нічого не радив би екскоханій Лободі, яка покинула Росію після 24 лютого 2022 року. Він додав, що вона доросла та розумна людина, яка не потребує вказівок.

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