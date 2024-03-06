Евгений Галич родился в Белой Церкви, но детство провел в Казахстане из-за службы отца, пишет Show 24. Он с детства учился музыке, а уже в 15 лет с лучшим другом Денисом Мизюком играл в полтавской группе "Круты! Педали".

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Карьера Евгения Галича и группа O.Torvald

Уже в 2005 году Евгений Галич и Денис Мизюк, Александр Нечипоренко и Игорь Одарюк образовали в Полтаве рок-группу O.Torvald. Название пошло от русского слова "отрываться", хотя спустя годы Женя Галич говорил, что хотел бы его изменить.



O.Torvald в начале карьеры / Фото из инстаграма артиста

Музыканты впоследствии переехали в Киев, где вместе жили в одном доме. Они выступали на многих музыкальных фестивалях, а уже в 2008 году презентовали дебютный альбом. С тех пор они чаще появлялись на телевидении и в прессе, однако признание пришло к группе в 2011 после второго альбома "В тебе".

O.Torvald – "Не залишай": смотрите видео онлайн

Вдохновением для Жени Галича были Андрей Хлывнюк, ТНМК, "Крихітка", "Океан Эльзы", а еще Blink 182 и Sum 41.



Женя Галич в юности / Фото из инстаграма артиста

Также Женя Галич пробовал себя как радиоведущий, ведущий утреннего шоу и телепроекта.

С 2015 года коллектив был "Самой фестивальной группой Украины". В 2017 году он победил на Нацотборе на Евровидение с песней Time ("Время"). O.Torvald заняли 24 место из 26, но после результата не стали останавливаться, а съездили в тур по Украине и выпустил альбом. Однако с тех пор этот трек они не исполняют.

O.Torvald – Time: смотрите видео онлайн

"Если говорить о каких-то амбициях, то теперь я совсем не хочу быть конкурсантом. Это неприятно, не всегда честно и так далее. Нечестно в отношении фанатов Евровидения, например. Там нет фанатов рок-музыки, они слушают совсем другое. Музыку Евровидения можно расчесать одной расческой: если ты под эту расческу не попадаешь, тебя просто отсеивают", – такие выводы сделал Женя Галич после конкурса.



Женя Галич в 2020 / Фото из инстаграма артиста

Относительно личной жизни, у Евгения есть жена Валерия. В 2013 у супругов родилась дочь, а через 5 лет – сын. Семья Галича уехала в Польшу из-за войны.



Женя Галич с семьей / Фото из инстаграма артиста

Где Евгений Галич во время полномасштабной войны

С начала российского вторжения Женя Галич занимался волонтерством, хотя уже тогда пытался вступить в ВСУ. Поэтому в апреле он официально пополнил ряды войска. Известно, что артист находится в составе 135 батальона 114 отдельной бригады теробороны. На фронте также защищает Украину гитарист группы. После года большой войны Галич рассказывал, как изменился.

Я поправился на 7 кило плюс-минус. Отстриг себе волосы. Я не ношу маникюр теперь, почему-то не складывается. И я всем сердцем ненавижу русских,

– говорил Галич об изменениях за первый год.

В то же время военный не прекращает свою музыкальную деятельность, хотя в октябре 2023 ему пришлось отменить гастроли и вернуться в армию. Коллектив выпускал клипы и устроил несколько концкртов. Выступления O.Torvald в Киеве и Львове осенью 2023 должны были стать последними в истории группы.

"Мы хотели прекратить все это, потому что не было сил продолжать. Но, к счастью, общаясь друг с другом, мы решили продолжить и записать альбом", – признался Женя Галич.

Так музыканты анонсировали новый альбом и новое звучание. В марте состоится презентация пластинки в Киеве и Львове.