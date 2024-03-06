Євген Галич народився у Білій Церкві, але дитинство провів у Казахстані через службу батька, пише Show 24. Він з дитинства навчався музики, а вже у 15 років з найкращим другом Денисом Мізюком грав у полтавському гурті "Крути! Педалі".

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Кар'єра Євгена Галича та гурт O.Torvald

Вже у 2005 році Євген Галич та Денис Мізюк, Олександр Нечипоренко та Ігор Одарюк утворили у Полтаві рок-гурт O.Torvald. Назва пішла від російського слова "отрываться", хоч через роки Женя Галич казав, що хотів би її змінити.



O.Torvald на початку кар'єри / Фото з інстаграму артиста

Музиканти згодом переїхали до Києва, де разом жили в одному будинку. Вони виступали на багатьох музичних фестивалях, а вже у 2008 році презентували дебютний альбом. З того часу вони частіше з'являлися на телебаченні й в пресі, однак визнання прийшло до гурту у 2011 після другого альбому "В тобі".

O.Torvald – "Не залишай": дивіться відео онлайн

Натхненням для Жені Галича були Андрій Хливнюк, ТНМК, "Крихітка", "Океан Ельзи", а ще Blink 182 і Sum 41.



Женя Галич у юності / Фото з інстаграму артиста

Також Женя Галич пробував себе як радіоведучий, ведучий ранкового шоу та телепроєкту.

З 2015 року колектив був "Найфестивальнішим гуртом України". У 2017 році він переміг на Нацвідборі на Євробачення з піснею Time ("Час"). O.Torvald посіли 24 місце з 26, але після результату не стали зупинятись, а з'їздили в тур Україною і випустив альбом. Однак відтоді цей трек вони не виконують.

O.Torvald – Time: дивіться відео онлайн

"Якщо говорити про якісь амбіції, то тепер я зовсім не хочу бути конкурсантом. Це неприємно, не завжди чесно і таке інше. Нечесно щодо фанатів Євробачення, наприклад. Там немає фанатів рок-музики, вони слухають зовсім інше. Музику Євробачення можна розчесати однією гребінкою: якщо ти під цю гребінку не потрапляєш, тебе просто відсіюють", – такі висновки зробив Женя Галич після конкурсу.



Женя Галич у 2020 / Фото з інстаграму артиста

Щодо особистого життя, у Євгена є дружина Валерія. У 2013 у подружжя народилась донька, а через 5 років – син. Сім'я Галича виїхала у Польщу через війну.



Женя Галич з сім'єю / Фото з інстаграму артиста

Де Євген Галич під час повномасштабної війни

З початку російського вторгнення Женя Галич займався волонтерством, хоч вже тоді намагався вступити у ЗСУ. Тож у квітні він офіційно поповнив лави війська. Відомо, що артист перебуває у складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони. На фронті також захищає Україну гітарист гурту. Після року великої війни Галич розповідав, як змінився.

Я погладшав на 7 кіло плюс-мінус. Відстриг собі волосся. Я не ношу манікюр тепер, чомусь не складається. І я всім серцем ненавиджу росіян,

– казав Галич про зміни за перший рік.

Водночас військовий не припиняє свою музичну діяльність, хоч у жовтні 2023 йому довелось скасувати гастролі і повернутись до війська. Колектив випускав кліпи та влаштував кілька концкртів. Виступи O.Torvald у Києві та Львові восени 2023 мали стати останніми в історії гурту.

"Ми хотіли припинити все це, бо не було сил продовжувати. Але, на щастя, спілкуючись один з одним, ми вирішили продовжити і записати альбом", – зізнався Женя Галич.

Так музиканти анонсували новий альбом та нове звучання. У березні відбудеться презентація платівки у Києві та Львові.