Алена Винницкая родилась в Киеве, пишет Show 24. Она с детства писала стихи и самостоятельно научилась играть на гитаре. Уже в 19 лет певица основала собственную группу, однако она быстро распалась.

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Что известно о карьере артистки

Впоследствии Алена работала виджейкой музыкального канала Biz-TV, впоследствии была ведущей. В 2000 году ее пригласили в новый проект "ВИА Гра", Винницкая стала первой участницей коллектива.



Алена Винницкая и участницы "ВИА Гры" / Фото из соцсетей

Через 3 года Алена Винницкая начала сольную карьеру, ее первая работа "Давай забудем все" получила успех и популярность. Тогда она выступила на Дворце спорта, одной из крупнейших площадок.

Впоследствии артистка взяла перерыв из-за выгорания и проблем с ментальным здоровьем. Только спустя годы карьеры она призналась, что проходила терапию.

У меня было много разного... сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах,

– рассказывала Винницкая в 2019 году.

Алена продолжила музыкальную карьеру впоследствии, также работала ведущей программы "Звездный путь".



Алена Винницкая и Александр Скичко / Фото из инстаграма артистки

Относительно личной жизни, Алена Винницкая около 3 лет находится в браке с Сергеем Большим, который сначала был ее продюсером. Артистка рассказывала, что некоторое время они были на грани развода: жили отдельно и обращались к психотерапевту. После терапии они снова сошлись.



Алена Винницкая с мужем / Фото из инстаграма артистки

Где Алена Винницкая сейчас

Певица исчезла из медийного пространства. Еще в 2021 году она присоединилась к развлекательному проекту "Маска". В начале полномасштабного вторжения она дала интервью, где рассказала, что осталась в Киеве. Ее муж якобы присоединился к теробороны, а она с мамой помогала бойцам.

Очень боялись люди в Киеве находиться. Затем, когда уже много людей начали ехать, мы начали думать, может и нам куда-то поехать. Но мама сказала, что никуда не поедет. Тем более, что она со здоровьем в зоне риска, и мне просто страшно было ее куда-то везти,

– рассказывала певица в начале марта 2022.

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Доподлинно неизвестно, где певица находится сейчас. По слухам от блогера-сплетника Беспалова, она остается в Киеве. В то же время ее муж Сергей Большой принял участие в записи нового музыкального проекта своего брата Алексея, который не рассказывает о войне.

Последнее сообщение Алены Винницкой датируется 24 августа 2022, когда она поздравила с Днем Независимости. Поклонники в комментариях пишут, что соскучились по звезде и ее песням.