Real O был одним из первых и самых ярких герлз-бэндов Украины. В 2008 году сразу после финала “Фабрики звезд-2” Наталья Могилевская создала группу, в которую вошли Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Виноградова. Впрочем, несмотря на славу на Родине, Регина и Елена продались России. Певицы задолго до полномасштабного вторжения выехали в Москву, но с началом войны они молчат и продолжают зарабатывать кровавые рубли.

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Где сейчас Елена Виноградова

О жизни Елены мало известно. Артистка родом из Южноукраинска. Судя по инстаграму, она до сих пор живет в России и тесно дружит с Региной Тодоренко семьями.

Елена Виноградова, Регина Тодоренко и Алина Тополова / фото из инстаграма

Виноградова замужем за певцом Виталием Чирвой, который, кстати, тоже из Украины – из Днепровской области. Мужчина активно развивает свою певческую карьеру в Москве. У супругов двое детей – сыновей.

Елена Виноградова с Виталием Чирвой и детьми / фото из инстаграма

Ходят слухи, что Виноградова отказалась от музыки после 2012 года, когда покинула группу Real O. Сейчас Елена якобы запускает свои мотивационные курсы в инстаграме.

О войне Елена молчит, как и ее муж.

Елена Виноградова / фото из инстаграма

Позицию Виноградовой прокомментировала ее бывшая подружка и коллега по группе REAL O Светлана Тарабарова. По словам певицы, многие из звезд, которые отсиживаются в России, "прикрываются" мужем и детьми, якобы из-за них они не могут покинуть Москву. По мнению Светланы, это лишь отмазки, а они предают себя как людей.