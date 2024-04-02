До июня 2023 года Олег Винник играл в молчанку. Он удалил все фото из социальных сетей и неожиданно исчез. В СМИ появлялись слухи о том, что певец болен онкологией и скрывается в Германии. Впоследствии Олег вышел на связь и подробно рассказал о своей "новой" жизни.

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Где сейчас Олег Винник

Винник признался, что выехал из Украины уже после начала войны – 26 февраля. Кроме того, вывозил он с собой немало людей. Как убеждал артист, пересек границу законно, поскольку уже 23 года является резидентом Германии. Впрочем, предателем, беглецом или уклонистом себя не считает.

Я гражданин Украины, хронический украинец, резидент Германии – проживаю здесь уже 23 года. Имею только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда я стал на постоянный учет в украинском посольстве. Не смогу, не хочу, и не буду я рассказывать о войне. Я человек такой, который отвечает за свои слова, свои поступки. Я выехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей,

– рассказывал Винник в интервью на YouTube-канале "КРП".

Олег заметил, что предсказал начало войны. Мол, он часто видел пророческий сон, как из-под обстрелов выезжает из страны. Винник якобы должен был поехать в ту страну, где были написаны все его хиты – то есть в Берлин.

В Германии, по словам Винника, он "вынужденно" остался, потому что лечится, но не от онко, а от другой редкой болезни. В сети предполагают, что речь идет о подагре.

Олег Винник / фото из открытых источников

Что говорит Олег Винник о войне

Артист до сих пор не реагирует на агрессию России. Свое "молчание" Олег объясняет тем, что он не знал, как поддерживать украинцев, ведь находится не в Украине. По его мнению, никто бы не слушал его, ведь он не в стране, где сейчас война.

"Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать...", – объяснял свою позицию артист.

Также Олег делился, что именно из-за болезни не на фронте. Исполнитель убеждал, что очень жалеет об этом: "Я буду только об одном жалеть - что я не держу в руках оружие и что я не там".

Впрочем, официальный представитель артиста Валерия Барон убеждает, что Винник немало донатит и помогает. Например, в сети вирусилось фото встречи певца с волонтерами благотворительного фонда "Буцкие ангелы".

Олег Винник с представителями фонда "Буцкие ангелы" / фото из открытых источников

Как сейчас выглядит Олег Винник

Изменился и внешний вид Винника. Он уже давно не тот сексуальный объект, которого обожали украинки.

Как выглядит сейчас Олег Винник / фото из открытых источников

Личная жизнь

Вопреки молчаливой позиции, Винник наконец подтвердил, что много лет в отношениях. В сети убеждены, что его женой является певица Таюне, от которой у исполнителя есть сын, по имени Юлиан. Парню около 20 лет, он профессионально занимается плаванием.

Олег Винник и Таюне / фото из открытых источников