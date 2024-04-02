До червня 2023 року Олег Винник грав у мовчанку. Він видалив усі фото з соціальних мереж і зненацька зник. У ЗМІ з'являлися чутки про те, що співак хворий на онкологію і переховується в Німеччині. Згодом Олег вийшов на зв'язок і детально розповів про своє "нове" життя.

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Де зараз Олег Винник

Винник зізнався, що виїхав з України вже після початку війни – 26 лютого. Крім того, вивозив він із собою чимало людей. Як переконував артист, перетнув кордон законно, оскільки вже 23 роки є резидентом Німеччини. Утім, зрадником, утікачем чи ухилянтом себе не вважає.

Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини – проживаю тут вже 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли я став на постійний облік в українському посольстві. Не зможу, не хочу, і не буду я розповідати щодо війни. Я людина така, яка відповідає за свої слова, свої вчинки. Я виїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей,

– розповідав Винник в інтерв'ю на YouTube-каналі "КРП".

Олег зауважив, що передбачив початок війни. Мовляв, він часто бачив пророчий сон, як із-під обстрілів виїжджає з країни. Винник нібито мав поїхати в ту країну, де були написані всі його хіти – тобто в Берлін.

У Німеччині, за словами Винника, він "вимушено" залишився, бо лікується, але не від онко, а від іншої рідкісної хвороби. У мережі припускають, що мова йде про подагру.

Олег Винник / фото з відкритих джерел

Що говорить Олег Винник про війну

Артист і досі не реагує на агресію Росії. Свою "мовчанку" Олег пояснює тим, що він не знав, як підтримувати українців, адже перебуває не в Україні. На його думку, ніхто б не слухав його, адже він не в країні, де нині війна.

"Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати…", – пояснював свою позицію артист.

Також Олег ділився, що саме через хворобу не на фронті. Виконавець переконував, що дуже шкодує щодо цього: "Я буду тільки про одне шкодувати - що я не тримаю в руках зброю і що я не там".

Утім, офіційна представниця артиста Валерія Барон переконує, що Винник чимало донатить і допомагає. Наприклад, у мережі вірусилося фото зустрічі співака з волонтерами благодійного фонду "Буцькі ангели".

Олег Винник із представниками фонду "Буцькі ангели" / фото з відкритих джерел

Який вигляд зараз має Олег Винник

Змінився й зовнішній вигляд Винника. Він уже давно не той сексуальний об'єкт, якого обожнювали українки.

Який вигляд має зараз Олег Винник / фото з відкритих джерел

Особисте життя

Всупереч мовчазній позиції, Винник нарешті підтвердив, що багато років у стосунках. У мережі переконані, що його дружиною є співачка Таюне, від якої у виконавця є син, на ім'я Юліан. Хлопцю близько 20 років, він професійно займається плаванням.

Олег Винник і Таюне / фото з відкритих джерел