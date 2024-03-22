Пока некоторые из звезд 90-х изо всех сил пытаются феерично вернуться на современную сцену, другие просто канули в Лету. Как, например, Лери Винн, которого называли секс-символом тех лет.

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Чем известен Ларри Винн

Главный романтик 1990-2000 годов стал известным благодаря русскоязычным хитам "Ветер" и "Самолет". Певец изо всех сил пытался стать популярным, впрочем, удалось ему это не с первого раза.

Лери Винн – "Самолет" – смотреть онлайн клип:

Сначала Валерий Дятлов (настоящее имя исполнителя) работал в ресторанах, где ежедневно пел на заказ. За это артист получал неплохие деньги. Впоследствии у него возникло желание поехать в Польшу, где продавал из-под прилавка дефицитные товары и золото, за что его вскоре депортировали. Так Ларри Винн оказался снова в Украине. В это время он пытался стать своим в российском шоу-бизе, но и здесь потерпел неудачу. Вернувшись на Родину, записал альбом "Ветер с острова дождей", который и принес ему славу. А впоследствии, в начале 2000-х, выпустил еще две пластинки "Бумажный кораблик" и "Нарисованная любовь".

Однако буквально через несколько лет Винн исчез с шоу-бизнесовых радаров. Известно, что Лери занялся бизнесом: открыл ивент-агентство по организации корпоративных вечеринок. Тогда артист объяснил, что "надышался воздухом шоубизнеса, поэтому отошел на лавочку и к камбэку на сцену не готов".

Последний раз он в статусе певца засветился в 2011 году. Тогда Винн принял участие в записи песни Julia Voice "В новорічну ніч" вместе с Арсеном Мирзояном, Тоней Матвиенко, Виктором Павликом, Петром Черным, Василием Бондарчуком и Ниной Матвиенко.

Обида на Олега Винника

В 2020 году Лери Винн публично обвинил Олега Винника в краже его сценического образа. "Винника слизали полностью с меня, не скрывая этого. Я общался с людьми, которые это делали, а они сказали: "На что тебе жаловаться? Ты же все равно ничего не делаешь". А ничего страшного, что и костюм, и манера – это я, только образца 1998 года?" – утверждал певец.

Где сейчас Ларри Винн

Сейчас певцу 61 год и он живет в Киеве. У него есть двое взрослых детей и новая любимая женщина, которую он не показывает.

Артист ведет активную жизнь в соцсетях, где с начала вторжения осуждает Россию, на сцену которой когда-то так хотел попасть. Певец много раз эмоционально обращался к российским артистам, осуждая их пропутинскую позицию.

"Что происходит в Украине, вам не видно, вам удобнее болтать из подворотни. Но здесь идет массовое истребление мирного населения, бомбардировка жилых кварталов, детских садов, больниц. Господа-товарищи типа Баскова, Охлобыстина, Костомарова, Валуева искренне разделяют мнение их лидера о том, что российская армия "освобождает Украину" от гнета "наркоманов, нацистов, преступников". Во-первых, не надо освобождать нас, мы и так свободны. Товарищи, не надо отсиживаться и прятаться за наградами Путина и спинами ваших 19-летних пацанов. Если вы так свято верите, что российская армия несет мир, берите в руки оружие, станьте впереди и ведите их вперед. Будете их вдохновлять. Автоматы в руки, и в Украину. А мы здесь вас встретим с распростертыми объятиями. Гостеприимство обеспечим по высшему разряду, райдеры можете не присылать, мы и так знаем, как вас встречать", – в свое время написал Лери.

Лери Винн / Фото из фейсбука артиста