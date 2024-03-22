Поки дехто з зірок 90-х з усіх сил намагається феєрично повернутися на сучасну сцену, інші просто канули в Лету. Як, наприклад, Лері Вінн, якого називали секс-символом тих років.

До слова Переховується в Туреччині й фанатіє від Путіна: що сталося зі Сніжаною Єгоровою

Чим відомий Лері Вінн

Головний романтик 1990-2000 років став відомим завдяки російськомовним хітам "Ветер" і "Самолет". Співак чимдуж намагався стати популярним, утім, вдалося йому це не з першого разу.

Лері Вінн – "Самолет" – дивитися онлайн кліп:

Спочатку Валерій Дятлов (справжнє ім'я виконавця) працював у ресторанах, де щодня співав на замовлення. За це артист отримував непогані гроші. Згодом у нього виникло бажання поїхати до Польщі, де продавав з-під прилавка дефіцитні товари й золото, за що його незабаром депортували. Так Лері Вінн опинився знову в Україні. У цей час він намагався стати своїм у російському шоубізі, але й тут зазнав невдачі. Повернувшись на Батьківщину, записав альбом "Ветер с острова дождей", який і приніс йому славу. А згодом, на початку 2000-х, випустив ще дві платівки "Бумажный кораблик" і "Нарисованная любовь".

Однак буквально за кілька років Вінн зник із шоубізнесових радарів. Відомо, що Лері зайнявся бізнесом: відкрив івент-агентство з організації корпоративних вечірок. Тоді артист пояснив, що "надихався повітрям шоубізнесу, тому відійшов на лавочку й до камбеку на сцену не готовий".

Востаннє він у статусі співака засвітився у 2011 році. Тоді Вінн взяв участь у записі пісні Julia Voice "В новорічну ніч" разом з Арсеном Мірзояном, Тонею Матвієнком, Віктором Павліком, Петром Чорним, Василем Бондарчуком та Ніною Матвієнко.

Образа на Олега Винника

У 2020 році Лері Вінн публічно звинуватив Олега Винника в крадіжці його сценічного образу. "Винника злизали повністю з мене, не приховуючи цього. Я спілкувався з людьми, які це робили, а вони сказали: "На що тобі скаржитися? Ти ж все одно нічого не робиш". А нічого страшного, що і костюм, і манера – це я, тільки зразка 1998 року?" – стверджував співак.

Де зараз Лері Вінн

Нині співаку 61 рік і він мешкає в Києві. У нього є двоє дорослих дітей і нова кохана жінка, яку він не показує.

Артист веде активне життя в соцмережах, де від початку вторгнення засуджує Росію, на сцену якої колись так хотів потрапити. Співак чимало разів емоційно звертався до російських артистів, засуджуючи їхню пропутінську позицію.

"Що відбувається в Україні, вам не видно, вам зручніше патякати з підворіття. Але тут йде масове винищення мирного населення, бомбардування житлових кварталів, дитячих садків, лікарень. Панове-товариші типу Баскова, Охлобистіна, Костомарова, Валуєва щиро поділяють думку їхнього лідера про те, що російська армія "звільняє Україну" від гніту "наркоманів, нацистів, злочинців". По-перше, не треба звільняти нас, ми і так вільні. Товариші, не треба відсиджуватися і ховатися за нагородами Путіна і спинами ваших 19-річних пацанів. Якщо ви так свято вірите, що російська армія несе мир, беріть в руки зброю, станьте попереду і ведіть їх вперед. Будете їх надихати. Автомати в руки, і в Україну. А ми тут вас зустрінемо з розкритими обіймами. Гостинність забезпечимо по вищому розряду, райдери можете не надсилати, ми й так знаємо, як вас зустрічати", – свого часу написав Лері.

Лері Вінн / Фото з фейсбука артиста