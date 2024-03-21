Украинская ведущая и актриса Снежана Егорова со времен Революции Достоинства активно пропагандировала украинофобские заявления. По ее словам, она принципиально разговаривает на русском языке, поскольку считает язык страны-агрессора – достоянием украинцев. Передает 24 Show.

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Позиция Снежаны Егоровой относительно войны

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения 52-летняя одиозная Егорова распространила в сети сообщение, в котором поддержала Владимира Путина и назвала его "героем нашего времени".

Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом,

- утверждала Егорова.

Где сейчас Снежана Егорова и как она выглядит сейчас

В конце 2021 года она с детьми выехала в Турцию, откуда не переставала распространять пророссийскую пропаганду. Впрочем, чтобы получить вид на жительство, она взяла паузу и нагло врала, что ошибалась и теперь раскаивается: мол, всем сердцем за Украину.

На 20-й день войны на ее соцстранице появилось неоднозначное сообщение с извинениями: "Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом". Однако впоследствии она опровергла это сообщение, заявив, что ее сломали, и снова взялась за старое.

По словам старшей дочери Егоровой Стаси Ровинской, она вместе с младшими детьми от Антина Мухарского живет в Турции.

Снежана Егорова с детьми / фото из открытых источников

Скандал Снежаны Егоровой с родной дочерью Стасей Ровинской

Кстати, пророссийскую позицию Снежаны открыто осудила ее старшая дочь Стася Ровинская. Она призвала игнорировать и хейтить свою звездную маму. Ровинская вспомнила, как писала матери в начале вторжения о том, как она с детьми пряталась в бомбоубежище. На ее сообщение одиозная ведущая цинично отреагировала: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что теперь, сидите".

Кроме того, Стася предположила, что Снежане платят за подобные спичи. В ответ Егорова назвала дочь предательницей и "Павликом Морозовым", а украинцев – "нацистами" и "фашистами".

Снежана Егорова и Стася Ровинская / фото из открытых источников

В конце 2022-го на одном из российских телеканалов вышло шоу, где звезды критиковали украинскую власть и Владимира Зеленского. Среди гостей засветилась и Егорова. Это было ее первое за долгое время появление на публике.

Снежана Егорова / фото из открытых источников