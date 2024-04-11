Имеет кучу долгов и пережил оккупацию: где сейчас и чем занимается Амадор Лопес

Амадор Лопес, имея возможность выехать за пределы Украины, решил остаться. Сейчас он всячески помогает ускорить нашу победу.

Пока Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Асти, Таисия Повалий, Джиган отказываются от украинского гражданства, другие мечтают его получить. Иметь паспорт Украины было целью украино-венесуэльского хореографа, экс-солиста группы Rumbero's Амадора Лопеса.

К слову Больше не ведущая и не диджейка: где сейчас живет и чем занимается Даша Коломиец

Где живет и что делает сейчас Амадор Лопес

Амадор родился в Венесуэле. В Украину звезда переехал в 2000 году. 3 февраля 2022 года, в свой день рождения, Лопес получил украинское гражданство. Звезда опубликовал фото с паспортом Украины, а в комментариях эмоционально отметил: осуществилась его самая большая мечта.

"Наконец сбылась моя мечта - теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами!", – писал Амадор.

Амадор Лопес / фото из инстаграма певца

Певец признавался, что этот путь был непростым. Он даже сдавал экзамен на знание украинского языка. К слову, знаменитость свободно говорит на соловьином.

В 2023 году Амадор признавался, что имеет кучу кредитов, которые тянутся еще со времен ковида. По словам артиста, он имел непростой период, когда вынужден был жить на 3 тысячи гривен в месяц.

Сейчас Лопес живет под Киевом в роскошном трехэтажном доме вместе с мамой, которую накануне перевез из Венесуэлы в Украину.

Амадор Лопес с мамой / фото из инстаграма певца

В начале полномасштабного вторжения хореограф вместе с мамой пробыли 3 недели под оккупацией вблизи Макарова. У семьи не было возможности даже прятаться от бомбежки. Как только появилась возможность, они поехали на запад страны.

"Я сейчас, как никогда, очень горжусь, что я украинец, что я часть этого великого народа, великой державы, которая объединится, которая сильна духом, которая победит обязательно", – заметил относительно своей позиции Амадор.

Сейчас Лопес занимается сбором средств для ВСУ, проводит мастер-классы для детей переселенцев, выступает для военных.

Амадор Лопес / фото из инстаграма певца

Свою личную жизнь Амадор не комментирует.