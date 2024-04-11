Поки Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Анна Асті, Таїсія Повалій, Джиган відмовляються від українського громадянства, інші мріють його отримати. Мати паспорт України було ціллю україно-венесуельського хореографа, екссоліста гурту Rumbero's Амадора Лопеса.

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Де живе і що робить зараз Амадор Лопес

Амадор народився в Венесуелі. До України зірка переїхав у 2000 році. 3 лютого 2022 року, у свій день народження, Лопес отримав українське громадянство. Зірка опублікував фото з паспортом України, а в коментарях емоційно зазначив: здійснилася його найбільша мрія.

"Нарешті збулася моя мрія - тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і я дуже щасливий із цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами!", – писав Амадор.

Амадор Лопес / фото з інстаграму співака

Співак зізнавався, що цей шлях був непростим. Він навіть складав іспит на знання української мови. До слова, знаменитість вільно говорить солов'їною.

У 2023 році Амадор зізнавався, що має купу кредитів, які тягнуться ще з часів ковіду. За словами артиста, він мав непростий період, коли змушений був жити на 3 тисячі гривень у місяць.

Нині Лопес мешкає під Києвом у розкішному триповерховому будинку разом із мамою, яку напередодні перевіз із Венесуели до України.

Амадор Лопес із мамою / фото з інстаграму співака

На початку повномасштабного вторгнення хореограф разом із мамою пробули 3 тижні під окупацією поблизу Макарова. У родини не було можливості навіть ховатися від бомбардування. Щойно з'явилася змога, вони поїхали на захід країни.

"Я зараз, як ніколи, дуже пишаюсь, що я українець, що я частина цього великого народу, великої держави, яка об’єднається, яка сильна духом, яка переможе обов’язково", – зауважив щодо своєї позиції Амадор.

Зараз Лопес займається збором коштів для ЗСУ, проводить майстер-класи для дітей переселенців, виступає для військових.

Амадор Лопес / фото з інстаграму співака

Своє особисте життя Амадор не коментує.