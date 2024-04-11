Пока Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Асти, Таисия Повалий, Джиган отказываются от украинского гражданства, другие мечтают его получить. Иметь паспорт Украины было целью украино-венесуэльского хореографа, экс-солиста группы Rumbero's Амадора Лопеса.

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Где живет и что делает сейчас Амадор Лопес

Амадор родился в Венесуэле. В Украину звезда переехал в 2000 году. 3 февраля 2022 года, в свой день рождения, Лопес получил украинское гражданство. Звезда опубликовал фото с паспортом Украины, а в комментариях эмоционально отметил: осуществилась его самая большая мечта.

"Наконец сбылась моя мечта - теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами!", – писал Амадор.

Амадор Лопес / фото из инстаграма певца

Певец признавался, что этот путь был непростым. Он даже сдавал экзамен на знание украинского языка. К слову, знаменитость свободно говорит на соловьином.

В 2023 году Амадор признавался, что имеет кучу кредитов, которые тянутся еще со времен ковида. По словам артиста, он имел непростой период, когда вынужден был жить на 3 тысячи гривен в месяц.

Сейчас Лопес живет под Киевом в роскошном трехэтажном доме вместе с мамой, которую накануне перевез из Венесуэлы в Украину.

Амадор Лопес с мамой / фото из инстаграма певца

В начале полномасштабного вторжения хореограф вместе с мамой пробыли 3 недели под оккупацией вблизи Макарова. У семьи не было возможности даже прятаться от бомбежки. Как только появилась возможность, они поехали на запад страны.

"Я сейчас, как никогда, очень горжусь, что я украинец, что я часть этого великого народа, великой державы, которая объединится, которая сильна духом, которая победит обязательно", – заметил относительно своей позиции Амадор.

Сейчас Лопес занимается сбором средств для ВСУ, проводит мастер-классы для детей переселенцев, выступает для военных.

Амадор Лопес / фото из инстаграма певца

Свою личную жизнь Амадор не комментирует.