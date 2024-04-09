По словам 35-летней Даши Коломиец, она уже давно не диджей и не ведущая. Сейчас она культурная активистка, которая использует свою публичность и все умения, чтобы громко на весь мир рассказывать о преступлениях России, собирать средства и амбсадорить украинскую культуру.

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Где сейчас и что делает Даша Коломиец

Коломиец отмечает, что ее основная миссия – распространять украинские военные истории. Именно так возник ее проект "Diary of War / Дневник войны", который переведен на разные языки мира, даже на язык жестов.

Даша Коломиец / фото из инстаграма звезды

Над своим проектом Даша начала работу через полгода после начала полномасштабного вторжения. Ей удалось собрать 41 персональное голосовое сообщение и создать из этого подкаст, который сейчас популяризирует за пределами Украины. Для этого она осуществляет волонтерские поездки в Нью-Йорк, где подробно знакомит американцев с масштабами последствий войны, борется с российской пропагандой. По словам активистки, она сознательно выбрала США как площадку огласки, поскольку поддержка этой страны слишком важна в борьбе с Россией.

Кроме того, Коломиец устраивает различные фотовыставки, аукционы, культурные вечеринки, где знакомит с украинскими художниками и музыкой: она играет сеты, собирает донаты, рассказывает о вторжении и каждый раз демонстрирует гостям ивента, как по-настоящему звучит сирена, которую по несколько раз в день слышат украинцы.

Также Даша организует документальные театральные проекты, что тоже основаны на реальных историях украинцев о геноцидах, депортации, репрессии, вынужденной эмиграции и войне.

Даша Коломиец / фото из инстаграма звезды

Даша отмечает, что американцев стоит знакомить с военными буднями украинцев, поскольку они не осознают до конца всю трагедию.

В 2022 году издание TIME добавило инфлюенсера в перечень Next Generation Leader за то, что она заботится, чтобы украинские истории были услышаны.

На своей странице в инстаграм Коломиец активно транслирует свою волонтерскую жизнь: дает интервью зарубежным СМИ, выходит на митинги, знакомится с различными влиятельными людьми. В основном Даша живет в Украине.

Даша Коломиец / фото из инстаграма звезды