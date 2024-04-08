Путешествует по миру и записывает русскоязычные видео: где сейчас и чем занимается Александр Кривошапко

Александр Кривошапко выехал за границу примерно в конце 2022 года. Это стало для всех сюрпризом, ведь с начала войны певец находился в Украине и всячески помогал переселенцам из родной Донецкой области.

32-летний Александр Кривошапко родом из Мариуполя. В начале полномасштабного вторжения он находился в Украине, волонтерил, создал даже благотворительный фонд "Братское сердце", что помогал перевозить гуманитарную помощь.

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Где сейчас находится Александр Кривошапко

Также летом 2022 года певец рассказывал, что поступил на службу в ряды добровольческого батальона. Вдруг он исчез и начал публиковать контент, сделанный за пределами Украины. И, судя по фото в социальных сетях, за рубежом мужчина времени не теряет. То он в Дубае, то в Милане.

Александр Кривошапко / фото из инстаграма певца

Александр Кривошапко / фото из инстаграма певца

И контент в инстаграм Кривошапко публикует неоднозначный. В его ленте, конечно, есть видео о войне, впрочем, они отдалены от реальности. В основном финалист Х-фактора хвастается своими дорогими поездками в разные страны и похождениями с новой девушкой. Кроме того, в сети певец публикует русскоязычные видео, в которых по-философски размышляет над "трудностями нынешней жизни".

Как Александру удалось пересечь границу – вопрос открытый. И на комментарии в сети, в которых юзеры упрекают певца бегством из Украины, он агрессивно реагирует и делает это, к слову, на русском языке.

Александр Кривошапко / фото из инстаграма певца

Личная жизнь

Александр Кривошапко был дважды женат. Его первой женой стала хореограф Татьяна Денисова, с которой он прожил в браке несколько лет, а развелся из-за многочисленных ссор, которые нередко заканчивались драками.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова / фото из инстаграма певца

Второй партнершей артиста стала украинская актриса и модель из Запорожской области Марина Кински. В 2017 году у пары родилась дочь Алиса. Но отношения Александр и Марина так и не узаконили.

Александр Кривошапко с дочерью / фото из инстаграма певца

Второй женой Кривошапка была косметолог Мария. Причины разрыва экс-супруги не раскрывают.

Осенью 2023 года Александр объявил о новом романе с девушкой, по имени Кристина, с которой постоянно публикует фото из-за границы. Избранницу Кривошапко называет "своим лучиком света".

Александр Кривошапко с Кристиной / фото из инстаграма певца