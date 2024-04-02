Звезда проекта "Танцуют все" родилась в Калининградской области. Когда ей было два года, семья переехала в Крым, в Севастополь. Образование Денисова получала в Киеве. С 2017 года она активно начала развивать свою танцевальную карьеру в России.

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Куда пропала Татьяна Денисова и где она сейчас находится

В декабре 2021 года Татьяна отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Несмотря на такую позицию, Денисова сумела не потерять связь с украинскими каналами. Начало войны хореограф застала в Украине, ведь как раз участвовала в съемках шоу "Танцы. World of Dance" канала СТБ, где должна была сидеть в судейском кресле вместе с Женей Котом и Максом Чмерковским. По словам Кота, за день до начала войны они говорили и Денисова рассказывала, настолько она счастлива снова быть дома.

Татьяна Денисова, Женя Кот и Макс Чмерковский / фото из открытых источников

Однако 24 февраля 2022 года изменила свое мнение. Под взрывы и сирены она сбежала за границу. Впоследствии 44-летняя Денисова засветилась в российском проекте "Новые танцы", выходящем на канале ТНТ.

Татьяна Денисова в проекте ТНТ / фото из открытых источников

Именно поэтому и распространялась информация, что Денисова выехала в Россию. Позже стало известно, что она находится на западе Германии, в столице федеральной земли Гессен Висбадене. В Германии Татьяна прожила много лет, начиная с 2004 года, и даже успела там открыть студию JB ballet, в состав которой входили только украинцы.

О войне Денисова так и не говорит.

Татьяна Денисова / фото из открытых источников

Личная жизнь

Татьяна Денисова имеет сына Льва от украинского акробата, финалиста шоу "Украина имеет талант" Ильи Страхова. Также танцовщица была замужем за певцом Александром Кривошапко, который, кстати, и рассекретил информацию о том, что Денисова отказалась от украинского гражданства. Пара обручилась в 2011 году, но через год разошлась.

Татьяна Денисова и Александр Кривошапко / фото из открытых источников