Он признался, пытается ли скопировать культовый образ. Кроме того, Андрей поделился, как относится к подобным сравнениям.

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Что общего между Галицкой Девой и Веркой Сердючкой

Андрей поделился, что он следил за творчеством Данилко, однако считает, что ближайшие 3-5 поколений еще не появится человек, который бы смог его превзойти. Он считает, что Верка Сердючка – это феномен. В то же время блогер понимает, что есть некоторые аспекты, которые объединяют его с Андреем Данилко.

Это ностальгический юмор. Это то, что понятно каждой аудитории, каждому возрасту. Это видео, с которого может посмеяться как 15-летняя девушка, так и 40-летняя, так и женщина в 70 лет, как моя бабушка,

– отметил блогер.

Чурепущак добавил, что не ассоциирует себя с Веркой Сердючкой.

Интервью с Галицкой Девой: смотрите видео онлайн

Кто такая Галицкая Дева

Такой сценический образ имеет блогер Андрей Черепущак. Он снимает юмористические видео и публикует их в своих соцсетях.