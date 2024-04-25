Он признался, пытается ли скопировать культовый образ. Кроме того, Андрей поделился, как относится к подобным сравнениям.
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Что общего между Галицкой Девой и Веркой Сердючкой
Андрей поделился, что он следил за творчеством Данилко, однако считает, что ближайшие 3-5 поколений еще не появится человек, который бы смог его превзойти. Он считает, что Верка Сердючка – это феномен. В то же время блогер понимает, что есть некоторые аспекты, которые объединяют его с Андреем Данилко.
Это ностальгический юмор. Это то, что понятно каждой аудитории, каждому возрасту. Это видео, с которого может посмеяться как 15-летняя девушка, так и 40-летняя, так и женщина в 70 лет, как моя бабушка,
– отметил блогер.
Чурепущак добавил, что не ассоциирует себя с Веркой Сердючкой.
Интервью с Галицкой Девой: смотрите видео онлайн
Кто такая Галицкая Дева
- Такой сценический образ имеет блогер Андрей Черепущак. Он снимает юмористические видео и публикует их в своих соцсетях.
- Тиктокер получил популярность в начале полномасштабного вторжения. До этого он не публиковал комических роликов, поскольку боялся критики.
- В первом видео, которое "залетело", Андрей поднял тему высоких цен на аренду во Львове, ведь тогда это было очень актуально.
- Черепущак рассказал, что ник Галицкая Дева ему придумали подписчики. Псевдоним появился после прямого эфира в тиктоке, во время которого мужчина рассказал, что является выходцем из Галичины и назвал свой знак зодиака – Дева, чем и вдохновил на такой никнейм.
- Инфлюенсер также отметил, что выбрал женский образ из-за того, что, по его словам, имеет женскую энергетику. В окружении Андрея есть много девушек, которые делились с ним различными историями. Впоследствии он превращает их в развлекательные видео.