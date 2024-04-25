Він зізнався, чи намагається скопіювати культовий образ. Крім того, Андрій поділився, як ставиться до подібних порівнянь.
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Що спільного між Галицькою Дівою та Вєркою Сердючкою
Андрій поділився, що він слідкував за творчістю Данилка, проте вважає, що найближчі 3-5 поколінь ще не з'явиться людина, яка б змогла його перевершити. Він вважає, що Вєрка Сердючка – це феномен. Водночас блогер розуміє, що є деякі аспекти, які об'єднують його з Андрієм Данилком.
Це ностальгічний гумор. Це те, що зрозуміло кожній аудиторії, кожному віку. Це відео, з якого може посміятись як 15-річна дівчина, так і 40-річна, так і жінка в 70 років, як моя бабуся,
– зазначив тіктокер.
Чурепущак додав, що не асоціює себе з Вєркою Сердючкою.
Інтерв'ю з Галицькою Дівою: дивіться відео онлайн
Хто така Галицька Діва
- Такий сценічний образ має блогер Андрій Черепущак. Він знімає гумористичні відео та публікує їх у своїх соцмережах.
- Тіктокер здобув популярність на початку повномасштабного вторгнення. До цього він не публікував комічних роликів, оскільки боявся критики.
- У першому відео, яке "залетіло", Андрій підняв тему високих цін на оренду у Львові, адже тоді це було дуже актуально.
- Черепущак розповів, що нік Галицька Діва йому придумали підписники. Псевдонім з'явився після прямого ефіру в тіктоці, під час якого чоловік розповів, що є вихідцем з Галичини й назвав свій знак зодіаку – Діва, чим і надихнув на такий нікнейм.
- Інфлюенсер також зазначив, що обрав жіночий образ через те, що, за його словами, має жіночу енергетику. В оточенні Андрія є багато дівчат, які ділилися з ним різними історіями. Згодом він перетворює їх у розважальні відео.