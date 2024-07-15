Ни одной песни на украинском языке: Гайтана выступила с русскоязычным концертом в Кыргызстане

15 июля 2024, 10:16
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Источник:

МУЗВАР

Певица Гайтана, которая распространяла украинскую музыку в нулевых, спела на русском. Она тайно выступила с концертом в Бишкеке.

Певица решила не афишировать в соцсетях свой концерт в столице Кыргызстана, однако в сети появились видео. Выступление состоялось 11 июля.

К слову Гайтана внезапно перешла на русский язык: ее жестко раскритиковали в сети

В Бишкеке Гайтана исполняла только свои русскоязычные песни, тогда как об украинских хитах не было даже упоминания. В издании "Музвар" отмечают, что выбор артистки очень странный – вместо того, чтобы поддержать собственную страну с украиноязычными треками, звезда поехала в Бишкек и поет на русском.

Выбор как минимум непонятный. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об укрхитах даже речи не идет. Когда ты можешь быть девой только в тотальном молчании..
– добавляют журналисты.

Журналистка Алина Доротюк также возмущена выбором Гайтаны.

"Почему же вы концерты даете на языке агрессора и проповедуете нарративы в стиле "какая разница". Если уж молчите, то везде", – заметила Доротюк.

Выступление Гайтаны в Бишкеке: видео

Что делает Гайтана во время полномасштабной войны

  • Певица, которая была одной из самых популярных в нулевых, и представляла Украину на Евровидении в 2012 году, после рождения дочери исчезла из инфопространства.
  • Через семь лет исполнительница решила вернуться. В апреле 2024 года артистка презентовала новый альбом "Солнце в тебе". В сборник попали 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года.
  • Неизвестно, где живет сейчас Гайтана с семьей. По слухам, она находится в Швейцарии. Певица делала несколько сообщений в поддержку Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения.
  • Гайтана также перешла на украинский в своих соцсетях. Однако недавно попала в языковой скандал, обнародовав пост на русском. Она заявила, что уважает людей по поступкам, а не из-за языка.

Автор: Марія Касій