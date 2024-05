Исполнительница получила свою популярность еще в 2000-х годах. Она поразила публику не только оригинальностью музыки, но и необычной на то время внешностью. Где сейчас и как изменилась Гайтана за время музыкальной карьеры – подробнее в материале Show 24.

Детство и юность

Певица родилась 24 марта 1979 года. До пяти лет жила в Конго, а затем перебралась с матерью в Украину. С самого детства Гайтана интересовалась музыкой. Девочка окончила музыкальную школу по классу саксофона, однако высшее образование получила на экономическом факультете.

Гайтана в детстве / Фото из инстаграма певицы

У исполнительницы даже есть спортивное достижение. Певица – кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Гайтану можно назвать полиглоткой, ведь владеет несколькими иностранными языками, как вот: французский, русский и язык ленгала (один из самых распространенных языков центральной Африки).

Гайтана в детстве / Фото из инстаграма певицы

Начало и развитие карьеры

Карьера юной исполнительницы началась в начале 90-х годов. Сначала Гайтана стала участницей детского конкурса "Фант-лото "Надежда"", где заняла третье место. После такого успеха композитор Владимир Быстряков пригласил юную исполнительницу в ансамбль "Альтана". Благодаря такой возможности, Гайтана вместе с коллективом участвовала в записи мультфильмов, и даже была бэк-вокалисткой у ряда тогдашних звезд: Ирины Билык, предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак, Николая Караченцева и Александра Малинина.

Гайтана в детстве / Фото из инстаграма певицы

Определенный период времени даже пела с джазовым оркестром "Overtime" и поп-джазовой группой "Unity".

В начале 2000-х годов исполнительница начинает сотрудничество с музыкальным холдингом Lavina Music. В течение следующих лет у Гайтаны выходят две пластинки, а в 2007 году свет увидела песня "Шаленію", которая стала однозначным хитом в карьере исполнительницы.

Гайтана – Шаленію: смотрите видео онлайн:

В 2012 году певица завоевала право представлять Украину на певческом конкурсе Евровидение, который проходил в Баку. Тогда она исполняла композицию Be My Guest. Однако участие исполнительницы вызвало скандал. Многие люди заметили в ее песне нотки плагиата из песен Сlocks – Coldplay и When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta. Тогда Украина заняла 15 место и набрала всего лишь 65 баллов.

Гайтана – Be My Guest: смотреть видео онлайн

Гайтана и украинский футбол

В 2012 году Украина принимала на своей территории Чемпионат Европы по футболу "Евро-2012". В то время певица получила почетное звание "Официальный друг Евро-2012" и подготовила гимн к футбольному чемпионату под названием "Viva, Европа!"

Гайтана также представила англоязычный трек и клип в поддержку украинского клуба "Шахтер Донецк".

Гайтана – Shakhtar the champion!: смотреть видео онлайн

Кроме того, певица в таких масштабных проектах часто поднимала важные социальные темы, такие как: борьба с насилием и неравенством, равнодушие к ВИЧ-позитивным людям и рискованным отношениям и тому подобное.

Личная жизнь

Гайтана не привыкла делиться в целом темой личной жизни и держит ее под семью замками. Известно, что певица была в отношениях со своим продюсером Эдуардом Климом, но в 2015 году пара рассталась.

Гайтана и Эдуард Клим / viva.ua

В июле 2017 года исполнительница родила дочь Николь. Гайтана тайно вышла замуж за саунд-продюсера Александра Смарта.

В одном из интервью мужчина рассказал, что первая встреча между ними произошла еще много лет назад во время какой-то съемки. Впоследствии Александр приехал в Киев в гости к маме, ведь в то время проживал в США. Так сложились обстоятельства, что Смарт решил помочь Гайтане с аранжировкой песни. Так между ними и завязались отношения.

Сегодняшняя карьера

Перед творческой паузой последний клип на трек Pain Doesn't Scare Me певицы вышел еще в 2016 году. После этого женщина пропала из объективов информационного пространства и заявила, что покидает шоубизнес, ведь хочет уделить больше времени семье. Через семь лет исполнительница изменила свое решение и решила вернуться. В апреле 2024 года артистка презентовала новый альбом "Солнце в тебе". В сборник попали 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года.

Гайтана – Кохаю: смотрите видео онлайн

Отметим, что после расторжения контракта с Lavina Music, права на творчество теперь принадлежат певице. По информации СМИ, Гайтана с семьей, вероятно, проживает в Швейцарии.