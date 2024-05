Виконавиця здобула свою популярність ще у 2000-х роках. Вона вразила публіку не тільки оригінальністю музики, а й незвичною на той час зовнішністю. Де зараз і як змінилась Гайтана за час музичної кар'єри – детальніше у матеріалі Show 24.

Дитинство та юність

Співачка народилась 24 березня 1979 року. До п'яти років жила у Конго, а згодом перебралась із матір'ю до України. Із самого дитинства Гайтана цікавилась музикою. Дівчинка закінчила музичну школу за класом саксофона, однак вищу освіту здобула на економічному факультеті.

Гайтана в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

У виконавиці навіть є спортивне досягнення. Співачка – кандидатка у майстри спорту з настільного тенісу. Гайтану можна назвати поліглоткою, адже володіє декількома іноземними мова, як от: французька, російська та мова ленгала (одна з найпоширеніших мов центральної Африки).

Гайтана в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Початок і розвиток кар'єри

Кар'єра юної виконавиці почалась на початку 90-х років. Спочатку Гайтана стала учасницею дитячого конкурсу "Фант-лото “Надія"", де посіла третє місце. Після такого успіху композитор Володимир Бистряков запросив юну виконавицю в ансамбль "Альтана". Завдяки такій можливості, Гайтана разом із колективом брала участь у записі мультфільмів, і навіть була бек-вокалісткою у низки тодішніх зірок: Ірини Білик, зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак, Миколи Караченцева та Олександра Малініна.

Гайтана в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Певний період часу навіть співала з джазовим оркестром "Overtime" та поп-джазовою групою "Unity".

На початку 2000-х років виконавиця починає співпрацю з музичним холдингом Lavina Music. Протягом наступних років у Гайтани виходять дві платівки, а у 2007 році світ побачила пісня "Шаленію", яка стала однозначним хітом у карʼєрі виконавиці.

Гайтана – Шаленію: дивіться відео онлайн:

У 2012 році співачка виборола право представляти Україну на співочому конкурсі Євробачення, який проходив у Баку. Тоді вона виконувала композицію Be My Guest. Однак участь виконавиці спричинила скандал. Багато людей помітили у її пісні нотки плагіату із пісень Сlocks – Coldplay і When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta. Тоді Україна посіла 15 місце та набрала всього лиш 65 балів.

Гайтана – Be My Guest: дивитись відео онлайн

Гайтана та український футбол

У 2012 році Україна приймала на своїх теренах Чемпіонат Європи з футболу "Євро-2012". На той час співачка отримала почесне звання "Офіційний друг Євро-2012" та підготувала гімн до футбольного чемпіонату під назвою "Viva, Європа!"

Гайтана також представила англомовний трек і кліп на підтримку українського клубу "Шахтар Донецьк".

Гайтана – Shakhtar the champion!: дивитись відео онлайн

Крім того, співачка у таких масштабних проєктах часто підіймала важливі соціальні теми, як от: боротьба із насильством і нерівністю, байдужість до ВІЛ-позитивних людей та ризикованих стосунків тощо.

Особисте життя

Гайтана не звикла ділитись на загал темою особистого життя та тримає його під сімома замками. Відомо, що співачка була у стосунках зі своїм продюсером Едуардом Клімом, але у 2015 році пара розлучилась.

Гайтана та Едуард Клім / viva.ua

У липні 2017 року виконавиця народила доньку Ніколь. Гайтана таємно вийшла заміж за саунд-продюсера Олександра Смарта.

В одному з інтерв'ю чоловік розповів, що перша зустріч між ними сталась ще багато років тому під час якоїсь зйомки. Згодом Олександр приїхав до Києва у гості до мами, адже на той час проживав у США. Так склались обставини, що Смарт вирішив допомогти Гайтані з аранжуванням пісні. Завдяки такому випадку долі між ними й зав'язались стосунки.

Сьогоднішня кар'єра

Перед творчою паузою, останній кліп на трек Pain Doesn't Scare Me співачки вийшов ще у 2016 році. Після цього жінка пропала з об'єктивів інформаційного простору та заявила, що покидає шоубізнес, адже хоче приділити більше часу сім'ї. Через сім років виконавиця змінила своє рішення та вирішила повернутись. У квітні 2024 року артистка презентувала новий альбом "Сонце в тобі". До збірки потрапили 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року.

Гайтана – Кохаю: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що після розірвання контракту з Lavina Music, права на творчість тепер належать співачці. За інформацією ЗМІ, Гайтана з родиною, ймовірно, проживає у Швейцарії.