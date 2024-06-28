Менеджер фронтмена Crazy Town Сета Бинзера назвал причину смерти музыканта

Известие о смерти фронтмена группы Crazy Town Сета Бинзера стало неожиданностью для поклонников. Менеджер артиста сообщил, что стало причиной смерти.

Сет Бинзер умер в возрасте 49 лет. Это произошло в его собственном доме в Лос-Анджелесе.

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Причиной смерти американского музыканта стала передозировка наркотиками.

Сет Бинзер, после борьбы с зависимостью и стремительного успеха Crazy Town с песней Butterfly, так и не смог выйти на более успешный уровень, чтобы справиться со своей зависимостью. Мы все пытались, но в конце концов все потерпели неудачу, иначе он все еще был бы здесь,

– рассказал менеджер артиста.

Менеджер уточнил, что трагедия произошла из-за сочетания лекарств, которые отпускались по рецепту, и наркотиков. В то же время судмедэксперт Лос-Анджелеса ожидает результаты экспертизы, чтобы подтвердить информацию.

История Сета Бинзера