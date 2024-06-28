Сет Бінзер помер у віці 49 років. Це сталося в його власному будинку у Лос-Анджелесі.
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Причиною смерті американського музиканта стало передозування наркотиками.
Сет Бінзер, після боротьби із залежністю і стрімкого успіху Crazy Town з піснею Butterfly, так і не зміг вийти на більш успішний рівень, щоб впоратися зі своєю залежністю. Ми всі намагалися, але зрештою всі зазнали невдачі, інакше він все ще був би тут,
– розповів менеджер артиста.
Менеджер уточнив, що трагедія сталась через поєднання ліків, які відпускались за рецептом, та наркотиків. Водночас судмедексперт Лос-Анджелеса очікує на результати експертизи, щоб підтвердити інформацію.
Історія Сета Бінзера
- Музикант почав займатися справою свого життя у 1992 році зі своїм колегою. Спершу вони створили гурт Brimstone Sluggers, що в 1995 році став Crazy Town.
- Головним хітом гурту вважається пісня Butterfly, яка увійшла до десятки кращих кліпів століття MTV і зайняла перше місце в чарті Billboard Hot 100.
- Гурт Crazy Town розпався у 2003 році, одразу після виходу другого альбому Darkhorse. У 2004 році Сет Бінзер почав сольну кар'єру та випустив сингл Slide Along Side.
- У лютому 2013 року Бінзер був заарештований за зберігання наркотичних речовин і засуджений до трирічного випробувального терміну. Протягом усієї кар'єри музикант був відкритим щодо зловживання забороненими речовинами і розповідав про спроби реабілітації.