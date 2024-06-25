Музыкант был также известен под псевдонимом Шифти Шеллшок. В 2001 году у певца вышел хит Butterfly, который принес ему безумную популярность.
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О смерти 49-летнего исполнителя сообщил судебно-медицинский эксперт Лос-Анджелеса. Тело Бинзера было обнаружено у него дома. Однако, причину смерти родные артиста пока не разглашают. Представители группы пока отказываются комментировать смерть певца.
Он в течение длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. В марте 2012 года Бинзер потерял сознание, после чего впал в кому. Через некоторое время его выписали из больницы. С того момента больше не сообщалось о похожих инцидентах с артистом.
Смерть Бинзера является третьей среди участников группы. В 2004 году от сердечного приступа умер гитарист Rust Epique, а через пять лет – DJ AM от передозировки веществами.
Что известно о Сете Бинзере
- В 2001 году песня Butterfly вошла в десятку лучших клипов века MTV и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Из-за этого продажи дебютного альбома The Gift of Game превысили миллион копий. Вероятно, композиция была написана Бинзером после разрыва со своей девушкой Синтией Миттвег.
- В 2002 году Бинзер участвовал в записи песни Пола Окенфолда Starry Eyed Surprise, которая попала в десятку лучших в Великобритании.
- Группа Crazy Town распалась в 2003 году, сразу после выхода второго альбома Darkhorse. В 2004 году Сет начал развиваться сольно. Его дебютным сольным синглом стал Slide Along Side, а впоследствии вышел альбом Happy Love Sick.
- Основатель Crazy Town сыграл в фильмах "Клиффорд" и "Семья Уиллоуби". Также он стал звездой сериала "Мертвый-7".
- В феврале 2013 года Бинзер был арестован за хранение наркотических веществ и приговорен к трехлетнему испытательному сроку.