Самые громкие политические скандалы на Евровидении, о которых гудел весь мир

В далеком 1956 году Евровидение создали с идеей объединить страны после Второй мировой войны. С тех пор музыкальный конкурс старается придерживаться аполитичности, а организаторы следят за тем, чтобы все участники следовали правилам.

Несмотря на все это, Евровидение остается политизированным конкурсом. Чуть ли не каждый год та или иная страна использует конкурс для культурной дипломатии, а положение страны на политической арене отражалось на турнирной таблице. В Show 24 читайте об одних из самых громких политических скандалов, происходивших на Евровидении за все время.

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Протесты против диктатора

В 1964 году Евровидение проходило в Дании. В то время некоторые еврофаны протестовали против участия в конкурсе Португалии и Испании из-за мнения о том, что страны с диктаторскими режимами нельзя допускать к конкурсу. Тогда на сцену Евровидения выбежал активист с плакатом: "Бойкот Франко и Салазару", речь шла о Франсиско Франко и Антониу де Салазаре.

Бойкот из-за аннексии

Из-за вторжения Турции в Кипр Греция решила не участвовать в Евровидении по солидарности в 1975 году. Турция в этом году получила последнее место. В следующем году Греция вернулась на конкурс с песней о беженцах и сожженных домах на Кипре. Тогда как Турция со временем перестала участвовать в Евровидении из-за правила "Большой пятерки".

Цветы вместо победителя

Израиль немало раз сталкивался с политическими скандалами. Один из таких произошел в 1978 году, когда Иордания не стала транслировать выступление страны на Евровидении. Вместо этого на телеэкранах показывали букет цветов. Ситуация осложнилась, когда представитель Израиля одержал в конкурсе победу. В арабских странах тогда прервали трансляцию, а впоследствии триумфатором назвали Бельгию, которая получила второе место.

Дебют трансгендерной артистки

1998 стал первым годом в истории Евровидения, когда победила открытая трансгендерная артистка. Дана Интернешнл принесла победу Израилю, но одновременно вызвала скандал среди консервативных групп еврофанов.

Дана Интернешнл – Diva: смотрите видео онлайн

Бувай, Россия

В 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки покорил Евровидение с песней Dancing Lasha Tumbai: его выступление до сих пор вспоминают как одно из самых необычных. Но композиция вызвала скандал в России – тамошним еврофанам показалось, что в припеве звучат слова "Russia, Goodbye". Как бы Данилко не опровергал эту версию, будучи популярным артистом среди россиян, те стояли на своем. Но с начала полномасштабного вторжения Верка Сердючка изменила слова в этом треке – теперь там действительно отчетливо слышно: Russia, Goodbye!

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: смотрите видео онлайн

Очередное российское вторжение

Еще через 2 года произошел еще один скандал из-за вторжения России в Грузию. Грузины хотели выступить с песней We Don't Wanna Put In ("Мы не хотим давления"), но игра слов "Мы не хотим Путина" была слишком заметной. Организаторы запретили стране выступать с этим треком, а грузины не захотели менять текст. Поэтому в том году их на сцене так и не увидели.

Как освистали Россию

Несмотря на вторжение России на Донбасс и оккупацию Крыма, страну все равно допустили к музыкальному конкурсу. Но уже тогда ее не хотели видеть на Евровидении. После объявления результатов сестер Толмачевых, которые представляли агрессорку, девушек пренебрежительно освистали в зале.

Россию освистали на Евровидении: видео

Запрет для России из-за Крыма

Евровидение-2017 проходило в Украине. К нему не допустили россиянку Юлию Самойлову, которая выступала в оккупированном Крыму, поскольку СБУ запретила ей въезд на территорию Украины. Певице впервые в истории конкурса предложили выступить по Skype, но она решила вообще не участвовать.

Немалый штраф за нарушение правил

В 2019 году Исландию представила группа Hatari. Хотя она стала одним из фаворитов, но и попала в скандал. Коллектив привез в Израиль флаг Палестины и развернул его во время объявления результатов. Это было нарушением правил, поэтому исландскую радиостанцию RÚV оштрафовали на 5 тысяч евро.

Hatari показали флаг Палестины: видео

Скандал на Евровидении в этом году

Политические скандалы на Евровидении происходят и сейчас. В частности, из-за войны Израиля с ХАМАС. Первый полуфинал открывал шведский певец палестинского происхождения Эрик Сааде. Он вышел на сцену с платком на руке – палестинской арафаткой. Артист нарушил правила конкурса, из-за чего его осудил Европейский вещательный союз. В ответ Эрик назвал это расизмом.