Уже пролетел первый полуфинал, в котором выступили несколько фаворитов букмекеров. Среди них и абсолютный лидер – представитель Хорватии Baby Lasagna.

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Кто победит на Евровидении

Baby Lasagna – тот артист, который вероятнее всего одержит победу на Евровидении-2024. По состоянию на 9 мая, букмекеры прогнозируют, что его шансы на триумф в музыкальном конкурсе составляют 42%.

Этот процент неуклонно растет, хотя на определенный период его подвинул певец Nemo с треком The Code, представитель Швейцарии. После второго полуфинала станет понятно, сможет ли швейцарец снова стать лидером букмекеров.

28-летний Марко Пуришич выступил в первом полуфинале с песней Rim Tim Tagi Dim и поразил зрителей драйвовым номером.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Что известно о песне вероятного победителя

Трек Rim Tim Tagi Dim рассказывает о парне из села, который мечтает о лучшем будущем. С желанием перемен и новой жизни он отправляется в далекое путешествие.

Песня имеет определенный символизм и отражает проблему эмиграции юных парней и девушек из Хорватии. Она создана на основе реального опыта, ведь и сам Марко уехал из Хорватии в Германию. Название песни Rim Tim Tagi Dim означает вымышленный народный танец из родного села артиста.

"Миссия Baby Lasagna – развлекать вас, одновременно привлекая внимание к социальным и духовным вызовам, стоящих перед отдельными людьми и обществом. Песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии", – делился Baby Lasagna.

Что касается самого Марко Пуришича – он начал заниматься музыкой еще с детства, а в 8 лет начал играть на гитаре. Певец сначала был участником группы Manntra, а в 2023 решился начать сольную карьеру.