Результаты голосования во втором полуфинале Евровидения-2024: какие страны прошли в финал

9 мая в прямом эфире мы увидели выступления еще 16 участников Евровидения-2024. Согласно результатам голосования, 10 из них удалось завоевать расположение зрителей и завоевать места в большом финале.

6 стран в этом году попрощались с песенным конкурсом. Они не присоединятся к числу финалистов и больше не покажут свои номера на сцене Евровидения.

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Евровидение-2024: результаты голосования во втором полуфинале

Во втором полуфинале учитывались только голоса зрителей. Согласно результатам голосования, в финале 11 мая увидим выступления таких стран:

Греция: Marina Satti – ZARI

Marina Satti – ZARI Швейцария: Nemo – The Code

Nemo – The Code Австрия: Kaleen – We Will Rave

Kaleen – We Will Rave Армения: LADANIVA – Jako

LADANIVA – Jako Латвия: Dons – Hollow

Dons – Hollow Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter

Nutsa Buzaladze – Firefighter Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Израиль: Eden Golan – Hurricane

Eden Golan – Hurricane Норвегия: Gåte – Ulveham

Gåte – Ulveham Нидерланды: Joost Klein – Europapa



Результаты второго полуфинала Евровидения-2024 / Скриншот из видео

К сожалению, шестерым участникам не удалось завоевать места в финале:

Мальта: Sarah Bonnici – Loop

Sarah Bonnici – Loop Албания: BESA – TITAN

BESA – TITAN Чехия: Aiko – Pedestal

Aiko – Pedestal Дания: SABA – SAND

SABA – SAND Сан-Марино: MEGARA – 11:11

MEGARA – 11:11 Бельгия: Mustii – Before The Party's Over

Финалисты, которых выбрали в первом полуфинале

У первом полуфинале, который состоялся 7 мая, выбрали 10 финалистов, среди которых украинки alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Также в финал прошли:

Сербия : Teya Dora – Ramonda

: Teya Dora – Ramonda Португалия : Иоланда – Grito

: Иоланда – Grito Словения : Raiven – Veronika

: Raiven – Veronika Литва : Silvester Belt – Luktelk

: Silvester Belt – Luktelk Финляндия : Windows95man – No Rules!

: Windows95man – No Rules! Кипр: Силия Капсис – Liar

Силия Капсис – Liar Хорватия : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ирландия : Bambie Thug – Doomsday Blue

: Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург: Тали – Fighter

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В полуфиналах не проводили голосование за страны-основательницы конкурса, которые делают наибольший финансовый вклад, а также за конкурсанта, который представляет страну-победительницу. Уже в финале они присоединятся к борьбе за победу в Евровидении-2024.