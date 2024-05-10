Результаты голосования во втором полуфинале Евровидения-2024: какие страны прошли в финал
9 мая в прямом эфире мы увидели выступления еще 16 участников Евровидения-2024. Согласно результатам голосования, 10 из них удалось завоевать расположение зрителей и завоевать места в большом финале.
6 стран в этом году попрощались с песенным конкурсом. Они не присоединятся к числу финалистов и больше не покажут свои номера на сцене Евровидения.
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Евровидение-2024: результаты голосования во втором полуфинале
Во втором полуфинале учитывались только голоса зрителей. Согласно результатам голосования, в финале 11 мая увидим выступления таких стран:
- Греция: Marina Satti – ZARI
- Швейцария: Nemo – The Code
- Австрия: Kaleen – We Will Rave
- Армения: LADANIVA – Jako
- Латвия: Dons – Hollow
- Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Израиль: Eden Golan – Hurricane
- Норвегия: Gåte – Ulveham
- Нидерланды: Joost Klein – Europapa
Результаты второго полуфинала Евровидения-2024 / Скриншот из видео
К сожалению, шестерым участникам не удалось завоевать места в финале:
- Мальта: Sarah Bonnici – Loop
- Албания: BESA – TITAN
- Чехия: Aiko – Pedestal
- Дания: SABA – SAND
- Сан-Марино: MEGARA – 11:11
- Бельгия: Mustii – Before The Party's Over
Финалисты, которых выбрали в первом полуфинале
У первом полуфинале, который состоялся 7 мая, выбрали 10 финалистов, среди которых украинки alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Также в финал прошли:
- Сербия: Teya Dora – Ramonda
- Португалия: Иоланда – Grito
- Словения: Raiven – Veronika
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Кипр: Силия Капсис – Liar
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Тали – Fighter
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В полуфиналах не проводили голосование за страны-основательницы конкурса, которые делают наибольший финансовый вклад, а также за конкурсанта, который представляет страну-победительницу. Уже в финале они присоединятся к борьбе за победу в Евровидении-2024.
- Германия: Isaak – Always on the Run
- Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
- Франция: Slimane – Mon Amour
- Италия: Angelina Mango – La noia
- Испания: Nebulossa – Zorra
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable