Результаты голосования во втором полуфинале Евровидения-2024: какие страны прошли в финал

10 мая 2024, 00:15
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9 мая в прямом эфире мы увидели выступления еще 16 участников Евровидения-2024. Согласно результатам голосования, 10 из них удалось завоевать расположение зрителей и завоевать места в большом финале.

6 стран в этом году попрощались с песенным конкурсом. Они не присоединятся к числу финалистов и больше не покажут свои номера на сцене Евровидения.

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Евровидение-2024: результаты голосования во втором полуфинале

Во втором полуфинале учитывались только голоса зрителей. Согласно результатам голосования, в финале 11 мая увидим выступления таких стран:

  • Греция: Marina Satti – ZARI
  • Швейцария: Nemo – The Code
  • Австрия: Kaleen – We Will Rave
  • Армения: LADANIVA – Jako
  • Латвия: Dons – Hollow
  • Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  • Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  • Израиль: Eden Golan – Hurricane
  • Норвегия: Gåte – Ulveham
  • Нидерланды: Joost Klein – Europapa


Результаты второго полуфинала Евровидения-2024 / Скриншот из видео

К сожалению, шестерым участникам не удалось завоевать места в финале:

  • Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  • Албания: BESA – TITAN
  • Чехия: Aiko – Pedestal
  • Дания: SABA – SAND
  • Сан-Марино: MEGARA – 11:11
  • Бельгия: Mustii – Before The Party's Over

Финалисты, которых выбрали в первом полуфинале

У первом полуфинале, который состоялся 7 мая, выбрали 10 финалистов, среди которых украинки alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Также в финал прошли:

  • Сербия: Teya Dora – Ramonda
  • Португалия: Иоланда – Grito
  • Словения: Raiven – Veronika
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Финляндия: Windows95man – No Rules!
  • Кипр: Силия Капсис – Liar
  • Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Тали – Fighter

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В полуфиналах не проводили голосование за страны-основательницы конкурса, которые делают наибольший финансовый вклад, а также за конкурсанта, который представляет страну-победительницу. Уже в финале они присоединятся к борьбе за победу в Евровидении-2024.

  • Германия: Isaak – Always on the Run
  • Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
  • Франция: Slimane – Mon Amour
  • Италия: Angelina Mango – La noia
  • Испания: Nebulossa – Zorra
  • Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
Автор: Софія Хомишин, Христина Кобак