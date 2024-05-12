Напомнили о пленных азовцах: украинская делегация на Евровидение надела красноречивые футболки

Во время Евровидения-2024 украинцы активно напоминают миру о кровопролитной войне, которую Россия начала в Украине. Так, сначала alyona alyona и Jerry Heil призывали к миру и свободе. Теперь к ним присоединилась украинская делегация.

Она надела футболки с красноречивыми надписями и напомнила о защитниках Азовстали. Ранее, на Нацотборе, их надевали alyona alyona и Jerry Heil.

Не пропустите Призвали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения

Как выглядит украинская делегация на Евровидении

В гранд-финале сегодня украинцы надели футболки с надписью Free Azovstal Defenders, призывая освободить защитников Азовстали, которые сейчас находятся в российском плену.

Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil