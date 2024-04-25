Организаторы Евровидения-2024 показали сцену нынешнего конкурса: мощное видео из Мальме

Шведская телерадиокомпания SVT показала, какой будет нынешняя сцена Евровидения, на которой уже совсем скоро выступят представители разных стран. Зрители в восторге от оформления сцены. Еврофаны подчеркнули, что она выглядит стильно.

В то же время некоторые заметили, что на видео сцена кажется маленькой и плоской. Впрочем, большинству все нравится.

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Как выглядит сцена Евровидения-2024

Для оформления дизайнеры подобрали цветовую палитру бренда песенного конкурса и оттенки северного сияния. Над сценой можно увидеть 5 кубов, которые оформлены в сине-голубовато-розовых оттенках. Их они изобразили с помощью легкого градиента. Пол сцены подсвечивается голубым и розово-фиолетовым цветом. К тому же есть много разных прожекторов, а позади на экране можно заметить лозунг нынешнего песенного конкурса – "Объединенные музыкой".

Пусть репетиции конкурса 2024 начнутся,

– подчеркнули организаторы.

Какой будет программа Евровидения-2024