Представительница Польши на Евровидении-2024 посвятила песню Украине: трогательное видео выступления

На одном из своих выступлений, представительница Польши на нынешнем Евровидении, LUNA публично поддержала Украину. Также певица посвятила песню стране.

Зрители концерта положительно отреагировали на слова артистки. Они встретили ее громкими аплодисментами.

Не пропустите Устроил переполох: артист в костюме Бэтмена поддержал Украину на шоу "Британия имеет талант"

На сцене LUNA выразила поддержку Украине, которая ежедневно продолжает бороться с Россией. К тому же девушка призналась, что сочувствует гражданам нашей страны.

То, что происходит в Украине, происходит рядом с нами. И поэтому сейчас мое сердце очень сильно бьется вместе с Украиной и моими друзьями оттуда. Я хотела бы посвятить эту песню им,

– поделилась артистка.

Певица исполнила песню свою песню Fade. Исполнительницу во время выступления сопровождало желто-голубой свет.

LUNA посвятила песню Украине: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024: что известно об участии LUNA в конкурсе