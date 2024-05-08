Мужчины выступили под номером 10. В то же время букмекеры предсказывают им 12 место в гранд-финале.
Интересно alyona alyona и Jerry Heil феерично выступили в полуфинале Евровидения-2024: мощное видео
Выступление Финляндии на Евровидении-2024
Сначала музыкант появился в большом декоративном яйце, правда оно было создано с помощью джинсов. Впоследствии можно заметить, что он одет только в футболку и носки с сандалиями, без нижнего белья. Впрочем, артист прикрыл все своей ногой.
Позже он начал демонстрировать активные движения, бегая по сцене с обнаженными ягодицами перед зрителями. Однако, конце выступления из-под потолка появились шорты, которые позволили артисту завершить свой образ.
Впрочем, оказалось, что в течение исполнения песни он имел специальную накладку бежевого цвета, которая не позволила показать лишнего.
Windows95man – No Rules!: смотрите видео онлайн
Что известно о выступлении украинского дуэта на Евровидении-2024
- Девушки исполнили песню Teresa&Maria, которая вдохновлена силой украинских женщин. Номер для Евровидения поставила известный режиссер Таня Муиньо. Это было гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом девушек.
- Jerry Heil во время выступления поднималась по горе, будто преодолевая препятствия, а после этого alyona alyona зачитала эмоциональный рэп.
- В конце выступления девушки поблагодарили Европу за поддержку.