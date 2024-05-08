Мужчины выступили под номером 10. В то же время букмекеры предсказывают им 12 место в гранд-финале.

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Сначала музыкант появился в большом декоративном яйце, правда оно было создано с помощью джинсов. Впоследствии можно заметить, что он одет только в футболку и носки с сандалиями, без нижнего белья. Впрочем, артист прикрыл все своей ногой.

Позже он начал демонстрировать активные движения, бегая по сцене с обнаженными ягодицами перед зрителями. Однако, конце выступления из-под потолка появились шорты, которые позволили артисту завершить свой образ.

Впрочем, оказалось, что в течение исполнения песни он имел специальную накладку бежевого цвета, которая не позволила показать лишнего.

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