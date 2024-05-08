Безоговорочный фаворит: о чем песня Baby Lasagna, которому пророчат победу на Евровидении-2024

После выступления представителя Хорватии на Евровидении, его шансы на победу, по версии букмекеров, взлетели еще выше - до 36%. Песня Rim Tim Tagi Dim заполонила сердца публики еще задолго до начала конкурса.

Хорват Baby Lasagna выступил в первом полуфинале Евровидения-2024 под номером 7. Его трек Rim Tim Tagi Dim вызвал бурные аплодисменты и громкие крики зала.

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О чем песня представителя Хорватии

Трек рассказывает историю парня из села, который отправляется в дальний путь. Он ожидает новую жизнь, однако волнуется за свое будущее. А название песни Rim Tim Tagi Dim означает вымышленный народный танец из родного села юноши.

Конкурсным треком Baby Lasagna показал проблему эмиграции молодежи из Хорватии. Более того, песня создана на основе реальных событий, а именно на опыте артиста, который искал лучшей жизни в Германии.

Миссия Baby Lasagna – развлекать вас, одновременно привлекая внимание к социальным и духовным вызовам, стоящих перед отдельными людьми и обществом. Песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии,

– рассказал исполнитель.

Выступление Baby Lasagna в первом полуфинале: смотрите видео онлайн

Кто прошел в финал Евровидения-2024

Согласно результатам голосования, Украина и еще 9 стран прошли в большой финал.

Сербия: Teya Dora – Ramonda

Португалия: Иоланда – Grito

Словения: Raiven – Veronika

Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Литва: Silvester Belt – Luktelk

Финляндия: Windows95man – No Rules!

Кипр: Силия Капсис – Liar

Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue

Люксембург: Тали – Fighter

Выступления этих участников мы увидим еще раз в гранд-финале Евровидения. Уже 11 мая все узнают имя нового победителя конкурса.