"Едем за победой": Jerry Heil и alyona alyona отправились на Евровидение-2024
Источник:Евровидение Украина
Jerry Heil и alyona alyona и украинская делегация отправилась в Швецию. Там артистки представят Украину на Евровидении-2024.
До Евровидения-2024 осталось мало времени, а потому украинская команда усиленно готовится к музыкальному конкурсу. Отныне подготовка будет происходить в шведском Мальме.
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Jerry Heil и alyona alyona едут на Евровидение
Дуэт украинских артисток – Jerry Heil и alyona alyona – отправились на Евровидение-2024. Сегодня, 25 апреля, девушки вместе с украинской делегацией сели на поезд в Мальме.
Jerry Heil и alyona alyona едут на Евровидение / Фото из инстаграма Общественного
На перроне на табло засветилась надпись "Евровидение – Экспресс". На прощание Jerry Heil и alyona alyona сделали фото с украинским флагом.
"Едем за победой", – написала в сториз ведущая Анна Тульева.
К тому же представительницы Украины исполнили конкурсную песню Teresa & Maria на пресс-конференции перед выездом на Евровидение-2024. Их композиция снова зазвучала уже на перроне.
Jerry Heil и alyona alyona – Teresa & Maria: видео
Последние новости о Евровидении
- За несколько недель до конкурса alyona alyona и Jerry Heil решили приоткрыть занавес и продемонстрировать сценические костюмы. Яна будет позировать в черных брюках-палаццо и мини-платье от грузинского бренда. Тогда как репер появится на сцене в черной кожаной куртке и брюках с серебристыми вставками.
- Представителем от Украины в этом году будет певица Джамала, которая победила на Евровидении в 2016 году. Она объявит баллы от национального жюри в прямом эфире финала конкурса.
- Шведская телерадиокомпания SVT наконец показала, какой будет выглядеть сцена Евровидения. Она создана в цветах конкурса и оттенках северного сияния. Над сценой есть пять кубов, которые создают оригинальную композицию.