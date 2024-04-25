"Едем за победой": Jerry Heil и alyona alyona отправились на Евровидение-2024

Jerry Heil и alyona alyona и украинская делегация отправилась в Швецию. Там артистки представят Украину на Евровидении-2024.

До Евровидения-2024 осталось мало времени, а потому украинская команда усиленно готовится к музыкальному конкурсу. Отныне подготовка будет происходить в шведском Мальме.

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Jerry Heil и alyona alyona едут на Евровидение

Дуэт украинских артисток – Jerry Heil и alyona alyona – отправились на Евровидение-2024. Сегодня, 25 апреля, девушки вместе с украинской делегацией сели на поезд в Мальме.



Jerry Heil и alyona alyona едут на Евровидение / Фото из инстаграма Общественного

На перроне на табло засветилась надпись "Евровидение – Экспресс". На прощание Jerry Heil и alyona alyona сделали фото с украинским флагом.

"Едем за победой", – написала в сториз ведущая Анна Тульева.

К тому же представительницы Украины исполнили конкурсную песню Teresa & Maria на пресс-конференции перед выездом на Евровидение-2024. Их композиция снова зазвучала уже на перроне.

Jerry Heil и alyona alyona – Teresa & Maria: видео

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