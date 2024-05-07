Фаворит Евровидения-2024 Baby Lasagna зажег сцену в Мальме: невероятное видео выступления
7 мая в 22:00 стартовал первый полуфинал Евровидения. Так, нынешний фаворит конкурса, по версии букмекеров, представитель Хорватии Baby Lasagna уже выступил под номером 7 с песней Rim Tim Tagi Dim.
Сегодня 15 стран представят свои номера, однако только 10 из них смогут пройти в гранд-финал. Однако, хорват уже давно заполонил сердца зрителей, поэтому, вероятно, войдет в финал.
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Baby Lasagna выступил в первом полуфинале Евровидения-2024
Артист, которому пророчат победу на конкурсе, уже разорвал сцену своим номером. Так, Baby Lasagna представил еврофанам живое выступление с композицией Rim Tim Tagi Dim.
Песня рассказывает историю парня из села, который отправляется в дальний путь. Он ожидает новую жизнь, однако волнуется за свое будущее. А название песни "Rim Tim Tagi Dim" означает вымышленный народный танец из родного села юноши.
Артист появился на сцене вместе с танцовщиками, которые были одеты в чёрно-белые костюмы и кружевные балаклавы. В то же время сам хорват предстал в белых брюках с кружевной рубашкой и красной жилетке.
Выступление певца сопровождали световые спецэффекты. К тому же на фоне были изображены голографические розовые лошади, символизирующие село, в котором вырос юноша из песни.
Танцовщики вокруг артиста создали безумную атмосферу своей борьбой, полностью передав смысл композиции. Зрители провожали исполнителя бурными аплодисментами и громкими криками.
Выступление Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2024
- Для еврофанов в парке Фолькетс состоятся различные развлекательные мероприятия.
- Зрители увидят выступления артистов и насладятся шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.
- Более того, организаторы выделили улицу Friisgatan, где посетители смогут полакомиться едой, окунувшись в атмосферу праздника.
- В последних букмекерских прогнозах, обнародованных 7 мая, хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim является претендентом на победу. За ним на втором месте идет швейцарский исполнитель Nemo с треком The Code, а итальянка Анджелина Манго занимает третью строчку рейтинга.