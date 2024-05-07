Фаворит Евровидения-2024 Baby Lasagna зажег сцену в Мальме: невероятное видео выступления

7 мая в 22:00 стартовал первый полуфинал Евровидения. Так, нынешний фаворит конкурса, по версии букмекеров, представитель Хорватии Baby Lasagna уже выступил под номером 7 с песней Rim Tim Tagi Dim.

Сегодня 15 стран представят свои номера, однако только 10 из них смогут пройти в гранд-финал. Однако, хорват уже давно заполонил сердца зрителей, поэтому, вероятно, войдет в финал.

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Baby Lasagna выступил в первом полуфинале Евровидения-2024

Артист, которому пророчат победу на конкурсе, уже разорвал сцену своим номером. Так, Baby Lasagna представил еврофанам живое выступление с композицией Rim Tim Tagi Dim.

Песня рассказывает историю парня из села, который отправляется в дальний путь. Он ожидает новую жизнь, однако волнуется за свое будущее. А название песни "Rim Tim Tagi Dim" означает вымышленный народный танец из родного села юноши.

Артист появился на сцене вместе с танцовщиками, которые были одеты в чёрно-белые костюмы и кружевные балаклавы. В то же время сам хорват предстал в белых брюках с кружевной рубашкой и красной жилетке.

Выступление певца сопровождали световые спецэффекты. К тому же на фоне были изображены голографические розовые лошади, символизирующие село, в котором вырос юноша из песни.

Танцовщики вокруг артиста создали безумную атмосферу своей борьбой, полностью передав смысл композиции. Зрители провожали исполнителя бурными аплодисментами и громкими криками.

Выступление Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

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