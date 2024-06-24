В желто-голубом венке: Влада Зинченко показала, с кем болела за мужа на Евро-2024
Источник:Влада Зинченко
Недавно прошел футбольный матч между Украиной и Словакией, где победила наша сборная. Жена Александра Зинченко, Влада, наблюдала за игрой и болела за мужа.
Она опубликовала фотографии, которые сделала во время игры. К тому же блогер призналась, с кем тогда поддерживала своего любимого.
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Влада показала серию фото, на которых предстала в желто-голубой футболке, джинсовых шортах и венке в цветах украинского флага. В то же время на руках женщина держит свою дочь Еву, которая была одета в похожий наряд.
Зинченко отметила, что в четвертый раз посетила чемпионат Европы по футболу. Так, она поделилась кадрами, на которых присутствовала на игре с 2012 года. Впрочем, этот раз Владу сопровождала особая компания.
Мое четвертое Евро, на этот раз в лучшей компании дочери,
– написала жена футболиста.
Интересно, что пользователи подметили большое сходство дочери Евы со своим отцом. Также поклонников тронули семейные кадры во время футбольной игры.
- "Влада, вы настоящий талисман команды и Ева теперь тоже!";
- "Поддержка – самое главное, а такая еще и самая дорогая";
- "Маленькая копия папы";
- "Ева похожа на Александра";
- "Копия Зинченко";
- "Ева так похожа на папу";
- "Этот веночек уже стал неотъемлемой частью каждого Евро!".
Что известно о победе сборной Украины
- 17 июня, состоялся первый выход сборной Украины на Евро-2024. Команда проиграла Румынии, однако она еще имела шансы на проход в плей-офф.
- 21 июня, на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе состоялся матч сборных Украины и Словакии. В команде произошла замена: на скамейке запасных остались Андрей Лунин, Ефим Конопля, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков. Их места на поле заняли Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко.
- На 54 минуте Украина забила первый гол на чемпионате. За 10 минут до завершения основного времени Яремчук забил второй победный гол.