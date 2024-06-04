Боюсь, что захейтят, – Евгения Власова честно ответила, сколько зарабатывает во время войны
Источник:Слава Демин
Украинская певица Евгения Власова откровенно призналась, чем зарабатывает на жизнь в условиях войны. К тому же артистка поделились, что получает значительно меньше денег за свой труд, чем было раньше.
Более того, исполнительница рассказала, что три тысячи долларов в месяц ей не хватает для комфортной жизни. Она не понимает как человек может нормально себя чувствовать с такой суммой.
Интересно Впервые за время независимости: украинец победил на конкурсе имени королевы Елизаветы
Евгения отметила, что сейчас занимается преподаванием современного и йога-пения. В то же время роялти с треков приносят Власовой тоже неплохие средства.
Впрочем, артистка подчеркнула, что не знает как можно прожить на две-три тысячи долларов в месяц, поскольку ей этого не хватает.
Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность. Я очень боюсь, что за это захейтят, но я не понимаю, как можно жить на 3 тысячи долларов. Я больше трачу и больше зарабатываю. Но приходится работать очень много,
– поделилась певица.
Также исполнительница сравнила заработок на пике своей карьеры и нынешний. По словам Евгении, раньше она получала значительно больше.
Я когда-то зарабатывала гораздо больше за один концерт. Сейчас я зарабатываю меньше, чем когда я выступала, но я более счастливый человек. Но нужно зарабатывать больше,
– призналась Власова.
Евгения Власова о своем заработке: смотрите видео онлайн
Евгения Власова: что известно
- В 2000 году певица познакомилась с Дмитрием Костюком, который сначала стал ее продюсером, а потом уже – мужем.
- Самыми известными хитами артистки являются: "Я – живая река,"О тебе", "Ветер надежды".
- В 2004 году Евгения стала мамой дочери Нины. Через некоторое время певица развелась с мужем после унижений и измен, хотя впоследствии она призналась, что на самом деле его не любила. Впрочем, даже без продюсера, артистка продолжила свою музыкальную карьеру, выпускала новые песни и выступала на конкурсах.
- В 2009 году исполнительница неожиданно исчезла со сцены, а через семь лет официально взяла творческую паузу.
- В 2017 году она перенесла сложную операцию, к которой привели осложнения из-за предыдущего вмешательства. Тогда же певица впервые за долгое время выпустила сингл "Відчуття".
- В 2021 году Евгения Власова вернулась на большую сцену, но на этот раз вышла на паркет. Она приняла участие в "Танцах со звездами", где рассказала больше деталей из своей жизни.
- После начала вторжения артистка выехала в Чехию, о чем рассказала зимой этого года.