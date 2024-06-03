Важно, что триумф музыканта на конкурсе был историческим для Украины. Удовиченко стал первым представителем нашего государства, который победил за время независимости.
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Как победитель, Дмитрий получит денежную премию 25 тысяч евро от королевы Матильды. Также следующие четыре года он будет иметь право играть на легендарной скрипке Страдивари "Гаггинс" 1708 года и давать концерты в Бельгии и других странах мира.
В финале конкурса, который совпал с днем рождения скрипача, он блестяще исполнил первый скрипичный концерт выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича, продемонстрировав высокое мастерство.
Как Дмитрий Удовиченко выступил в финале музыкального конкурса имени королевы Елизаветы: смотрите видео онлайн
Подчеркнем, на церемонии награждения украинец проявил принципиальную гражданскую позицию, демонстративно не пожав руку одному из членов жюри – россиянину Вадиму Репину, который активно поддерживает режим Путина.
Что известно о конкурсе имени королевы Елизаветы
- Он был основан в 1937 году в Бельгии по инициативе самой королевы Елизаветы и всемирно известного бельгийского скрипача Эжена Изаи и считается одним из самых престижных музыкальных соревнований для академических исполнителей
- Первоначально конкурс носил имя своего соучредителя Изаи, но в 1951 году его переименовали в честь королевы.
- Организаторы высоко оценивают значение конкурса, называя его "трамплином для молодых скрипачей, пианистов, певцов и виолончелистов, которые стоят на пороге международной карьеры". Они отмечают, что основной его целью является содействие продвижению одаренных исполнителей на ведущие концертные площадки планеты.
- В музыкальных кругах конкурс королевы Елизаветы нередко сравнивают с "Оскаром" для музыкантов.
- Украинцы неоднократно становились его лауреатами, в частности скрипач Алексей Семененко 2015 года и виолончелист Алексей Шадрин в 2022 году, однако гран-при получили впервые.