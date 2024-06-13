Евгения Власова честно ответила, общается ли с кумом Константином Меладзе, который замалчивает войну

Константин Меладзе является крестным отцом для 19-летней дочери Евгении Власовой. Артистка призналась, поддерживает ли связь с россиянином.

В конце января этого года певица прокомментировала замалчивание войны своим кумом. Она подчеркнула, что тот имеет свои грехи, поэтому стоит очень категоричного относиться к этому.

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Власова рассказала, что общается с Константином. Несмотря на то, что он никак не высказывается относительно полномасштабного вторжения, женщина продолжает защищать своего кума.

"Мы с ним переписывались в соцсетях на днях", – отметила певица.

Исполнительница поделилась, что 24 февраля 2022 года Меладзе был в Украине. Более того, именно Константин помог ей выехать в безопасное место. По словам Евгении, тогда было сложно купить билеты, поэтому она очень благодарна мужчине за этот поступок.

К тому же, как призналась Власова, он был очень растерянным в первые дни полномасштабного вторжения, из-за этого и молчал. Артистка заверила, что может обратиться к Меладзе за финансовой помощью. Также Константин не оставляет без внимания крестницу Нину и присылает ей деньги, когда та в этом нуждается.

Евгения Власова об общении с Константином Меладзе: смотрите видео онлайн

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