Леля, поздравляем тебя, – Евгений Кот впервые показал лицо новорожденной дочери
Источник:Евгений Кот
10 июля, Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями. У супругов родилась дочь.
Звездная пара продолжает радовать поклонников семейным контентом. Так, гимнастка показала первую семейную фотографию втроем.
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Евгений и Наталья в своих соцсетях опубликовали несколько фото, на которых появились вместе с дочкой в роддоме. Супруги нежно держат и обнимают девочку. Кот и Татаринцева поделились кадрами с партнерских родов. В то же время пара показала крошечные ручки и ножки своего ребенка.
Леля, мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем,
– обратились к дочери Евгений и Наталья.
Поклонники не замедлили с реакцией и прокомментировали новое сообщение супругов. Поклонники выразили восторг трогательным кадрам и поздравили родителей с появлением дочери на свет.
- "Лучшие родители самого лучшего ребенка! Я аж заплакала – такие искренние счастливые эмоции";
- "На фото, где Евгений прижимает к себе дочь, я покрылась холодными мурашками, слез невозможно сдержать, какая это любовь и счастье";
- "Сладкий, красивый еще один Котик";
- "Какое волшебное имя. Она просто прекрасна".
Напомним, Кот и Татаринцева заранее планировали партнерские роды в одной из частных больниц Украины. По словам Евгения, стоимость процедуры составляла более двух тысяч долларов (81 тысяча гривен).