9 лет прошло: Евгений Клопотенко наконец-то получил награду за победу на "МастерШефи"

Шеф-повар Евгений Клопотенко победил в кулинарном шоу "МастерШеф" еще в 2015 году, однако до недавнего времени у него не было кубка победителя. Только на днях он наконец стал обладателем заслуженной награды.

Теперь стало известно, почему так долго Евгений был без кубка. Кроме того, Клопотенко поделился своими впечатлениями от получения награды.

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Так, традиционно, кроме главного приза, победители "МастерШефа" получают и памятный кубок. Однако, из-за изменений в условиях награждения, связанные с событиями Революции Достоинства, изготовление кубка было отложено. Команда проекта решила исправить эту ситуацию. Во время съемок 14-го сезона "МастерШеф", где Клопотенко был приглашен как звездный гость, ему наконец вручили заслуженную награду.

Евгений Клопотенко делает чрезвычайно важное дело – популяризирует сохранение и развитие украинской национальной кухни. Проект "МастерШеф" гордится тем, что мы одними из первых познакомили широкую общественность украинцев с яркой личностью Евгения. Нам приятно, что он продолжает с нами дружить, поэтому с нашей стороны это был дружеский жест: нам показалось, что Женя несколько обижен тем, что не получил свой кубок, а мы бы очень не хотели, чтобы наш друг был обижен. Поэтому как только у нас появилась возможность исправить эту неприятность, мы ею с радостью воспользовались,

– поделился креативный продюсер и руководитель проекта Дмитрий Широбоков.

Евгений Клопотенко уже отреагировал на эту радостную весть.

9 лет прошло! Было очень неожиданно. Не буду лукавить, меня в тот момент переполняли эмоции. Так что теперь я настоящий победитель, с кубком,

– поделился кулинар.

Ранее он рассекретил сумму выигрыша на шоу. Выяснилось, что Клопотенко получил 180 тысяч. Из этой суммы 120 тысяч он выделил на кулинарную школу во Франции.