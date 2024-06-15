У нее хороший аппетит, – Евгений Клопотенко назвал любимые блюда первой леди Украины
Источник:"Факты ICTV"
Кулинар Евгений Клопотенко часто общается с первой леди Украины относительно реформации школьного питания. Он поделился, что сама Елена Зеленская неприхотлива в еде.
Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заметил, что не слишком близок с первой леди. Но они действительно хорошо общаются.
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Евгений Клопотенко назвал любимые блюда первой леди Украины. Среди них ленивые вареники и омлет.
Она, если честно, любит ленивые вареники. Обожает омлеты. Когда увидела, что в этом сборнике (сборник рецептов для школьного питания, – Show 24) есть 20 омлетов, говорит, я заберу себе домой, мне как раз на 20 дней,
– поделился кулинар.
Клопотенко отметил, что Елена Зеленская неприхотлива в еде и любит познавать национальные блюда разных стран и народов.
"Она ела салат с кус-кусом и кинзой, и сказала: "О, вау". Ела паэлью из нового школьного меню. У нее нет такого, что это я ем, а это – не ем. У нее хороший аппетит. У хорошего человека должен быть хороший аппетит", – добавил ресторатор.
Евгений Клопотенко о Елене Зеленской
- Ресторатор имеет возможность видеться с первой леди, а потому его часто спрашивают – какая же на самом деле Елена Зеленская. Недавно Евгений Клопотенко рассказывал о том, что первая леди изменилась и стала лучше. Но он всегда разделял ее ценности, тем более, что первая леди поддерживает его инициативы.
- Евгений Клопотенко даже имел возможность готовить для Елены Зеленской, когда была дегустация школьного меню. Тогда эти блюда должны были пройти проверку, ведь такие правила.