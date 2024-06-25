В то же время в сети мнения разделились. Кто-то поддержал Евгения, а кому-то его слова показались нелепыми оправданиями.

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Ранее, Евгений делился, что "мечтает украсть девушку, закрыть ее в клетке и наблюдать за ней". Мол, это очень интересно. Однако, пользователи возмутились таким заявлением звезды, поэтому Клопотенку пришлось объяснить свои слова.

Он отметил, что всегда говорит эмоционально. К тому же шеф-повар иногда не понимает, как его высказывания воспринимают другие люди. Свои скандальные слова мужчина назвал фантазией, но отнюдь не настоящим желанием, которое бы воплотил.

Иногда могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие и как это в принципе может звучать. А может звучать криво. Однако моя осознанность остается на месте,

– заверил повар.

Также Евгений поделился статистикой домашнего насилия в сторону женщин в Украине. За последний год количество случаев издевательств над девушками увеличилось на 36% процентов по сравнению с 2023-м. Впрочем, мужчина подчеркнул, что его высказывания ситуацию не изменят.

Ежегодно миллион украинских девушек и женщин страдают от домашнего насилия. Так не должно быть и эта проблема не должна замалчиваться,

– рассказал Клопотенко.

Реакция сети на скандальные высказывания Клопотенко

Пользователи не стали в стороне от этой ситуации и высказали свои мнения. Часть пользователей поддержала кулинара, а другая – резко осудила.

"Будьте выше этого. Продолжайте свое дело. Вы крутой";

"То, что вы говорили плохие вещи о женщинах, это странно. Но хорошо, что вы ступили на хороший путь. Поддерживаю вас";

"Все мы можем подобрать не правильные слова";

"Как-то не нравится мне, когда извинения начинают с объяснения почему именно так сделал. Больше на навязчивое объяснение похоже";

"Клопотенко должен нести ответственность за то, что говорит на публику, а не оправдываться";

"Интересно, понимает ли он, что в современном мире, если бы такое он сказал в США/Европе – одним извинением бы не состоялось".

Также некоторые читатели блога Клопотенко заверили, что ему не стоило оставлять номера телефонов поддержки женщин, подвергшихся насилию. По мнению пользователей, это последнее о чем подумает девушка, если будет переживать похожий опыт.