Я рискнула, – Елена Зеленская о реакции на свое появление на обложке Vogue, которую захейтили
Источник:Офис Президента Украины
В 2022 году первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке журнала Vogue, впрочем женщину захейтили из-за "гламуризации войны". Супруга президента призналась, как отреагировала на негатив от сети.
К тому же Елена объяснила, почему согласилась на участие в съемках. Первую леди подкупила фотограф Энни Лейбовиц.
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Зеленская отметила, что редакция Vogue сама обратилась с предложением провести фотосессию. В то же время к съемкам должна была присоединиться культовая фотограф Энни Лейбовиц, поэтому Елена никак не могла отказаться.
К тому же звезда, во время первых месяцев полномасштабного вторжения, хотела использовать все возможности говорить о войне, ведь "мир живет своей жизнью, и люди продолжают заниматься своими делами".
Мы ежедневно сталкивались с ужасами, которые несет эта война. Поэтому говорить о войне любыми методами – это правильно,
– заверила Зеленская.
Также Елена прокомментировала хейт в сторону ее позирования на фотосессии. Первая леди подчеркнула, что он вызвал целый флешмоб, потому что позже такие фотографии начали делать как женщины, так и мужчины. Впрочем, о своем риске Зеленская не жалеет.
Я не считаю, что сейчас Vogue это только гламур, у них есть статьи на социальные темы, о геополитических проблемах. У меня были мысли о том, как это будет выглядеть, но я рискнула и сейчас уверена, что это было правильно,
– поделилась Елена.
Елена Зеленская о хейте из-за фотосессии: смотрите видео онлайн
Фотосессия Елены Зеленской для Vogue: что известно
- Фотографом была культовая фотограф Энни Лейбовиц, а стилисткой – фэшн-редактор украинского Vogue Юлия Пелипас.
- В издании отметили, что во время войны в Украине первая леди Елена Зеленская стала дипломатом на передовой и лицом эмоциональной потери своей нации.
- Съемки и разговор Елены с журналистами состоялась в Киеве. Там первая леди отметила, что украинцы не сомневаются в победе.
- В интервью для Vogue президентская чета рассказала о жизни во время войны, свой брак и совместную историю, а также мечты о будущем Украины.