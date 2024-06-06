К тому же Елена объяснила, почему согласилась на участие в съемках. Первую леди подкупила фотограф Энни Лейбовиц.

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Зеленская отметила, что редакция Vogue сама обратилась с предложением провести фотосессию. В то же время к съемкам должна была присоединиться культовая фотограф Энни Лейбовиц, поэтому Елена никак не могла отказаться.

К тому же звезда, во время первых месяцев полномасштабного вторжения, хотела использовать все возможности говорить о войне, ведь "мир живет своей жизнью, и люди продолжают заниматься своими делами".

Мы ежедневно сталкивались с ужасами, которые несет эта война. Поэтому говорить о войне любыми методами – это правильно,

– заверила Зеленская.

Также Елена прокомментировала хейт в сторону ее позирования на фотосессии. Первая леди подчеркнула, что он вызвал целый флешмоб, потому что позже такие фотографии начали делать как женщины, так и мужчины. Впрочем, о своем риске Зеленская не жалеет.

Я не считаю, что сейчас Vogue это только гламур, у них есть статьи на социальные темы, о геополитических проблемах. У меня были мысли о том, как это будет выглядеть, но я рискнула и сейчас уверена, что это было правильно,

– поделилась Елена.

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