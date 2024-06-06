До того є Олена пояснила, чому погодилася на участь у зніманнях. Першу леді підкупила фотограф Енні Лейбовіц.
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Зеленська зазначила, що редакція Vogue сама звернулася з пропозицією провести фотосесію. Водночас до знімань мала приєднатися культова фотографиня Енні Лейбовіц, тому Олена ніяк не могла відмовитися.
До того ж зірка, під час перших місяців повномасштабного вторгнення, хотіла використати всі можливості говорити про війну, адже "світ живе своїм життям, і люди продовжують займатися своїми справами".
Ми щодня стикалися з жахами, які несе ця війна. Тому говорити про війну будь-якими методами – це правильно,
– запевнила Зеленська.
Також Олена прокоментувала хейт у бік її позування на фотосесії. Перша леді підкреслила, що він викликав цілий флешмоб, бо пізніше такі світлини почали робити як жінки, так і чоловіки. Втім, про свій ризик Зеленська не жалкує.
Я не вважаю, що зараз Vogue це тільки гламур, у них є статті на соціальні теми, про геополітичні проблеми. У мене були думки про те, який вигляд це матиме, але я ризикнула і зараз впевнена, що це було правильно,
– поділилася Олена.
Олена Зеленська про хейт через фотосесію: дивіться відео онлайн
Фотосесія Олени Зеленської для Vogue : що відомо
- Фотографом була культова фотографиня Енні Лейбовіц, а стилісткою – фешн-редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас.
- У виданні зазначили, що під час війни в Україні перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації.
- Знімання та розмова Олени з журналістами відбулася в Києві. Там перша леді зазначила, що українці не сумніваються в перемозі.
- В інтерв'ю для Vogue президентське подружжя розповіло про життя під час війни, свій шлюб і спільну історію, а також мрії про майбутнє України.