До того є Олена пояснила, чому погодилася на участь у зніманнях. Першу леді підкупила фотограф Енні Лейбовіц.

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Зеленська зазначила, що редакція Vogue сама звернулася з пропозицією провести фотосесію. Водночас до знімань мала приєднатися культова фотографиня Енні Лейбовіц, тому Олена ніяк не могла відмовитися.

До того ж зірка, під час перших місяців повномасштабного вторгнення, хотіла використати всі можливості говорити про війну, адже "світ живе своїм життям, і люди продовжують займатися своїми справами".

Ми щодня стикалися з жахами, які несе ця війна. Тому говорити про війну будь-якими методами – це правильно,

– запевнила Зеленська.

Також Олена прокоментувала хейт у бік її позування на фотосесії. Перша леді підкреслила, що він викликав цілий флешмоб, бо пізніше такі світлини почали робити як жінки, так і чоловіки. Втім, про свій ризик Зеленська не жалкує.

Я не вважаю, що зараз Vogue це тільки гламур, у них є статті на соціальні теми, про геополітичні проблеми. У мене були думки про те, який вигляд це матиме, але я ризикнула і зараз впевнена, що це було правильно,

– поділилася Олена.

Олена Зеленська про хейт через фотосесію: дивіться відео онлайн

Фотосесія Олени Зеленської для Vogue : що відомо