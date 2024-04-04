Елена Зеленская расстрогала признанием: "Мечтаю увидеть на лице мужа улыбку"
Источник:OnaPluse
Елена Зеленская стала главной героиней словенского издания OnaPlus. В интервью она поделилась своими мечтами. Одна из них очень трогательная – увидеть на лице мужа беззаботную улыбку довоенной эпохи.
По ее мнению, это означало бы, что худшее уже позади, что мы достигли успеха. В то же время это не все желания первой леди.
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О чем еще мечтает Елена Зеленская
Она отметила, что хочет встречаться с друзьями где и когда захочет.
Мечтаю увидеть на лице мужа беззаботную улыбку довоенной эпохи. Это означало бы, что худшее уже позади, что мы достигли успеха. Впереди нас ждет еще много работы, но смерть и разрушения наконец-то закончатся. Я мечтаю об этом, чтобы быть с семьей не только тогда, когда у меня есть время, но и столько, сколько захочу,
– добавила супруга президента.
Как часто Елена Зеленская встречается с мужем
- Первая леди рассказала, что из-за полномасштабного вторжения "все происходит на паузе", без выходных и отпусков. Как следствие, семейные встречи – редкое явление. В то же время даже если и удается увидеться, то всего несколько часов в неделю из-за плотного графика президента.
- Несмотря на трудности, Зеленская с пониманием относится к сложившейся ситуации.
- Она подчеркнула прочность своего брака с президентом Владимиром, объяснив это их непоколебимой поддержкой друг друга.
- В то же время не так давно супруги вместе появились на публике в День памяти Героев Небесной Сотни, посетив мемориал возле Майдана Независимости. Кроме того, они вдвоем посетили церемонию награждения Шевченковской премиии-2024, а также пришли вместе на выставку Аллы Горской "Боровитер", прошедшую в Украинском доме.