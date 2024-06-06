Мы можем с ним быть на равных, – Елена Зеленская высказалась о чувстве юмора президента

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, что даже несмотря на полномасштабную войну в Украине, в ее семье присутствует юмор. Кроме того, она высказалась о шутках своего мужа.

Жена Владимира Зеленского считает, что чувство юмора является важной чертой человека. В частности, ее любимого.

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В то же время она убеждена, что умеет шутить на равных с президентом.

Мы много лет работали вместе, и я была автором скетчей и многих юмористических программ, в которых он снимался. Поэтому мне кажется, что мы можем с ним быть на равных в этом смысле,

– отметила жена Зеленского.

Елена добавила, что очень радуется, когда ей удается рассмешить любимого, поскольку это помогает ему на некоторое время отвлечься от "страшной реальности".

Интервью с Еленой Зеленской: смотрите видео онлайн

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