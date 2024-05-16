В символической рубашке: Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем вышиванки
Источник:Елена Зеленская
В этом году, 16 мая украинцы отмечают День вышиванки. Он символизирует единство нашего народа. По этому случаю первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником.
В то же время жена президента Украины напомнила о значении вышиванки во время войны. По ее словам, этот наряд показывает может сплотить всех граждан нашей страны.
К слову Сын мечтает служить в авиации, – Елена Зеленская призналась, как война изменила жизнь ее детей
Как Елена Зеленская поздравила с Днем вышиванки
Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото, на котором предстала вместе с мужем – президентом Украины Владимиром Зеленским. На фотографии супруги одеты в вышиванки с различными узорами.
Так, президент выбрал рубашку черного цвета с белым орнаментом на груди и на части рукавов. Также его вышиванку украшает узор в виде крестов и трезубца.
В то же время рубашка первой леди Украины – белого цвета с элементами флористического орнамента черного цвета. Владимир и Елена держат друг друга за руку и улыбаются в кадре.
К тому же первая леди поздравила украинцев с Днем вышиванки. Зеленская отметила, что эта рубашка "видимо или невидимо" всегда находится под одеждой военных, волонтеров, врачей, энергетиков и всех, кто держит оборону нашей страны.
Узор вышиванки является неповторимым, поскольку он соткан ценностями и делами украинцев, по словам Елены. Она – символ единения всех поколений украинцев сквозь века. За годы сопротивления агрессии она стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность,
– поздравила украинцев Елена Зеленская.
Последние новости о Елене Зеленской
- Недавно первая леди Украины призналась, что не бывает ни одного дня, который прошел бы без мыслей о войне. Впрочем, отвлечься ей помогают дети. В то же время она рассказала, что ее сын мечтает стать военным, а дочь не планирует свое будущее.
- 12 мая Елена Зеленская впервые совершила визит в столицу Сербии – Белград. Первая леди Украины имела возможность ознакомиться с культурой города и посетить средневековую местную крепость.
- 29 апреля герцогиня Эдинбургская приехала в Киев с целью встретиться с людьми, которые пережили сексуальное насилие. Впоследствии она пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Украины. Елена показала герцогине центр помощи спасенным и памятник культуры – Софию Киевскую.