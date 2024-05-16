Водночас дружина президента України нагадала про значення вишиванки в часі війни. За її словами, це вбрання показує може згуртувати усіх громадян нашої країни.
До слова Син мріє служити в авіації, – Олена Зеленська зізналась, як війна змінила життя її дітей
Як Олена Зеленська привітала з Днем вишиванки
Перша леді України Олена Зеленська опублікувала фото, на якому постала разом з чоловіком – президентом України Володимиром Зеленським. На світлині подружжя одягнене у вишиванки з різніми візерунками.
Так, президент обрав сорочку чорного кольору з білим орнаментом на грудях і на частині рукавів. Також його вишиванку прикрашає візерунок у вигляді хрестів і тризуба.
Водночас сорочка першої леді України – білого кольору з елементами флористичного орнаменту чорного кольору. Володимир і Олена тримають одне одного за руку та посміхаються в кадрі.
До того ж перша леді привітала українців з Днем вишиванки. Зеленська зазначила, що ця сорочка "видимо чи невидимо" завжди знаходиться під одягом військових, волонтерів, лікарів, енергетиків і всіх, хто тримає оборону нашої країни.
Візерунок вишиванки є неповторним, оскільки він витканий цінностями та справами українців, за словами Олени. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність,
– привітала українців Олена Зеленська.
Останні новини про Олену Зеленську
- Нещодавно перша леді України зізналась, що не буває жодного дня, який минув би без думок про війну. Втім, відволіктися їй допомагають діти. Водночас вона розповіла, що її син мріє стати військовим, а донька не планує своє майбутнє.
- 12 травня Олена Зеленська вперше здійснила візит до столиці Сербії – Белграда. Перша леді України мала змогу ознайомитися з культурою міста та відвідати середньовічну місцеву фортецю.
- 29 квітня герцогиня Единбурзька приїхала до Києва з метою зустрітися з людьми, які пережили сексуальне насильство. Згодом вона поспілкувалась з президентом Володимиром Зеленським та першою леді України. Олена показала герцогині центр допомоги врятованим та пам'ятку культури – Софію Київську.