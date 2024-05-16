В то же время жена президента Украины напомнила о значении вышиванки во время войны. По ее словам, этот наряд показывает может сплотить всех граждан нашей страны.

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Как Елена Зеленская поздравила с Днем вышиванки

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото, на котором предстала вместе с мужем – президентом Украины Владимиром Зеленским. На фотографии супруги одеты в вышиванки с различными узорами.

Так, президент выбрал рубашку черного цвета с белым орнаментом на груди и на части рукавов. Также его вышиванку украшает узор в виде крестов и трезубца.

В то же время рубашка первой леди Украины – белого цвета с элементами флористического орнамента черного цвета. Владимир и Елена держат друг друга за руку и улыбаются в кадре.

К тому же первая леди поздравила украинцев с Днем вышиванки. Зеленская отметила, что эта рубашка "видимо или невидимо" всегда находится под одеждой военных, волонтеров, врачей, энергетиков и всех, кто держит оборону нашей страны.

Узор вышиванки является неповторимым, поскольку он соткан ценностями и делами украинцев, по словам Елены. Она – символ единения всех поколений украинцев сквозь века. За годы сопротивления агрессии она стала неформальной униформой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность,

– поздравила украинцев Елена Зеленская.

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